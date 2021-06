Gli angeli di Victoria’s Secret hanno fatto sognare tutte e tutti. Hanno sfilato nell’intimo più in voga del millennio modelle come Gigi Hadid, Adriana Lima o Alessandra Ambrosio. Tra queste anche la meravigliosa Heidi Klum, nota anche per il suo ruolo di presentatrice.

Chi è Heidi Klum

Heidi Klum (Bergisch Gladbach, 1º giugno 1973) è una topmodel e conduttrice televisiva tedesca. Cresce con la madre parrucchiera e il padre dipendente di una azienda cosmetica nella città tedesca dove si appassiona al mondo della moda e dello spettacolo. Si iscrive all’età di 19 anni al concorso di bellezza “Model ’92” dove vince e compare quindi nel programma “Gottschalk”. Grazie a questo progetto ottiene un vero e proprio contratto come modella assicurandosi un’entrata sicura, ma preferisce riufitare per terminare prima gli studi.

Non passa molto prima che rivaluti i suoi progetti per il futuro e così abbandona la facoltà di fashion design per intraprendere la carriera di modella. Ottiene un buon successo fin da subito iniziando quindi a lavorare per aziende importanti sfilando nelle capitali europee della moda. Si trasferisce quindi nel 1993 a Miami e successivamentea New York a Manhattan, dove vive ancora oggi.

Heidi Klum e la carriera di modella

Quando inizia a lavorare per Victoria’s Secret nel 1997 il successo è immediato e la stima nei suoi confronti altissima, al punto che le viene data la possibilità di indossare i “Fantasy Bra”, ovvero i reggisseni riempiti di diamanti del valore di oltre dieci milioni di dollari. Continua la collaborazione con la casa di moda per oltre dieci anni, saltando solo la stagione del 2006 a causa della gravidanza. Nella sfilata del 2009 invece stupisce il pubblico con la sua presenza dopo sole sei settimane dal parto della sua quarta figlia.

Dal 1999 prende inoltre parte ad alcuni progetti come attrice. Partecipa infatti in “Spin City” nel ruolo di sè stessa e ottiene poi una piccola parte in un film dal titolo “Bloedry” in cui interpreta Kasmine, una modella come lei. Compare inoltre come guest star in alcuni film e serie tv come “Il diavolo veste Prada”, “Sex and the City” e molti altri.

Successi e vita privata di Heidi Klum

Con l’avvento del nuovo millennio ottiene inoltre il ruolo di conduttrice del reality show “Project Runway” di cui diventa il volto per oltre dieci anni, e di “Germany’s next Topmodel”. Continuano inoltre le sue apparizioni come ospite in serie tv come “How I Met Your Mother” o “Desperate Housewives”. Nel 2012 conduce gli MTV EMA e l’anno dopo diventa giudice di America’s Got Talent continuando così i suoi progetti di successo sul piccolo schermo.

Per un personaggio di successo come lei è stato impossibile tenere nascosta la vita privata. Fin dal suo debutto infatti si è parlato di lei e delle sue storie tra cui si ricorda il matrimonio con Ric Pipino nel 1997 terminato nel 2002 e la relazione successiva con Flavio Briatore da cui è nata la sua prima figlia. Dal 2005 al 2012 condivide la vita con Seal, il cantante, da cui nascono tre figli e pochi anni di distanza tra loro. Successivamente intraprende una storia con il mercante d’arte Vito Schnabel seguita da quella con Tom Kaulitz coronata con il matrimonio nel 2019.