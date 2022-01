Abbiamo ormai imparato a conoscere la miracolosa tecnica del contouring particolarmente apprezzata nel mondo del make up professionale perché se ben fatta può modellare il viso, camuffandone eventuali difetti ed esaltandone i pregi senza dover ricorrere all’aiuto della chirurgia estetica ma semplicemente andando a creare contrasti di luci e ombre.

Quello che in pochi sanno però è che non riguarda esclusivamente il “trucco” ma coinvolge anche il “parrucco”! Si può infatti ottenere il medesimo effetto giocando con il chiaro-scuro anche sui capelli. Stiamo parlando ovviamente dell’hair-contouring. Ecco tutto quello che sappiamo su questo trattamento e perché vale la pena provarlo sulla propria chioma.

Cos’è l’hair contouring

Illuminare il viso andando a schiarire le ciocche di capelli che lo circondano.

È esattamente questo ciò che fa l’hair contouring che vede il suo antenato nel money piece, hair style molto in voga negli anni ’90. Per intenderci, come i capelli alla Geri Halliweell ai tempi delle Spice Girls, caratterizzati da larghe meches sulla parte anteriore in fortissimo contrasto con quella posteriore, solitamente lasciata del colore naturale. Solitamente venivano utilizzati il biondo platino in contrasto con il castano o il nero. Un tipo di look che tra l’altro è stato sdoganato nuovamente da celebrità dei nostri tempi come la cantante e modella musa di Donatella Versace, ovvero Dua Lipa.

L’hair contouring si ispira proprio a questo look, con la sostanziale differenza che va ad applicare sui capelli una schiaritura decisamente più lieve rispetto a quella del suo antenato, precisamente di uno o due toni. Ma quali sono i suoi vantaggi? Andiamo a scoprirlo insieme in questo articolo.

Perché piace e quali sono i suoi vantaggi

L’hair contouring piace davvero tantissimo. Ma al di là del risultato piace anche per quelli che sono i suoi vantaggi, proprio come succede con il contouring dedicato al viso. Prima di tutto si tratta di una tecnica adatta davvero a tutti, senza distinzioni: sta bene infatti con carnagioni di qualsiasi tonalità, che vengono esaltate dall’hair contouring così come con i capelli di qualsiasi colore e texture. Bastano poche ciocche più chiare rispetto al proprio colore naturale infatti, per donare intensità e luminosità allo sguardo.

Non solo, l’hair contouring sembra anche essere di facile gestione proprio il fatto che si tratta dell’accostamento delle varie gradazioni e non della loro netta sovrapposizione. Perfetto quindi per chiunque senta il bisogno di cambiare look senza però doversi ritrovare ad essere schiava della tinta ogni tot settimane!

Una tecnica amatissima anche dalle star

Comelo è stato, a suo tempo, il money, anche l’hair contouring è una tecnica davvero molto apprezzata anche dalle star. L’amatissima Beyoncé e la modella ed imprenditrice Miranda Kerr per esempio sfoggiano questo look ormai da moltissimo tempo.

La prima lo usa per risaltare la sua particolare carnagione creando contrasti un castano chiarissimo e con un meraviglioso biondo miele, la seconda invece lo usa per risaltare i propri occhi azzurri molto chiari e anche per dare luminosità al proprio viso, altrimenti spento da un colore di capelli un po’ troppo scuro.