La playlist definitiva per Halloween, con i brani più spettrali e divertenti per una festa indimenticabile

L’arrivo del 31 ottobre porta con sé l’attesa di una notte dove il confine tra realtà e fantasia si fa sottile. Tra zucche intagliate, ragnatele luminose e costumi che sfidano la gravità, la colonna sonora giusta è l’ingrediente segreto capace di trasformare una semplice riunione in un vero spettacolo horror. In questo articolo troviamo le canzoni più efficaci, quelle che hanno già animato le feste di bambini e adulti, e che continueranno a far vibrare le nostre stanze per gli anni a venire.

Le tracce imprescindibili per una festa da brivido

Il punto di partenza è la Danza delle streghe di Gabry Ponte, un inno elettronico che ha fatto ballare generazioni intere. Il ritornello riecheggia come un incantesimo: “Spiriti potenti, vi invochiamo / Vegliate su noi, che stanotte balliamo / Volti a la luna, alta la fronte / Danzano le streghe di Gabry Ponte”. La melodia, veloce e ipnotica, è l’accompagnamento ideale per le streghe di carta e i costumi più sfavillanti.

Colonne sonore da film d’animazione

Tra i brani più amati spicca Questo è Halloween, la versione italiana della canzone principale del film Coraline, tratta dalla colonna sonora di The Nightmare Before Christmas. Il mix di note gotiche e melodie orecchiabili crea l’atmosfera perfetta per chi vuole immergersi in un universo leggermente disturbante ma estremamente accattivante.

Un altro classico che non può mancare è la canzone degli scheletri estratta da La sposa cadavere. Con i suoi toni rattoppati e le parole che richiamano ossa che tintinnano, il brano è l’ideale per i momenti in cui la pista da ballo si trasforma in un cimitero animato.

Intrecci di nostalgia e bambini

La generazione più giovane (e gli adulti che non hanno mai smesso di cantare) riconoscerà subito la sigla di Casper, interpretata da Cristina D’Avena. Il suo ritmo spensierato e la voce inconfondibile dell’artista rendono la traccia un invito irresistibile a cantare a squarciagola, anche se si è travestiti da fantasma.

Un ulteriore tocco di vintage arriva da Arrivano i mostri, prodotto da Mela Music, e da Carletto il principe dei mostri, un tema iconico degli anni Ottanta. Questi brani evocano i cartoni animati del passato e aggiungono una nota di allegria spettrale alla serata.

Leggende e simboli della notte

Non si può parlare di Halloween senza il mito di Jack Lanterna, l’uomo che ha ispirato le nostre tradizionali zucche intagliate. La leggenda narra che Jack fosse un fabbro irlandese avaro, stipulò un patto col diavolo e, incapace di entrare né in Paradiso né all’Inferno, vagò per l’oscurità con una torcia accesa dentro una rapa, che divenne la prima lanterna di Jack. Mettere questa storia nella playlist, magari con una traccia musicale che ne richiami l’epopea, arricchisce il racconto della festa.

Voci italiane che hanno conquistato il pubblico

Tra le proposte più curiose troviamo Il pipistrello radar, noto grazie allo Zecchino d’Oro. Il ritmo allegro e le parole giocose sono perfette per coinvolgere anche i più piccoli, mentre i più grandi apprezzeranno il richiamo al folklore musicale italiano.

Infine, la potenza vocale di Renato Zero chiude la lista con Re del Blu, brano estratto dal film The Nightmare Before Christmas. La voce iconica di Zero aggiunge un tocco di teatralità, trasformando la pista da ballo in un vero palcoscenico di paura dove il protagonista domina la notte.

Combinando questi brani, la tua playlist per Halloween sarà pronta a far vibrare ogni angolo della casa, dal soggiorno al seminterrato, assicurando che gli ospiti – siano umani, fantasmi o mostri – non riescano a smettere di muoversi fino all’alba.