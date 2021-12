Tra le tendenze per l’autunno inverno 2022 ci sono anche le gonne rosse, ideali da indossare almeno fino alla fine delle festività. Di diverse lunghezze e ovviamente abbinate a quelli che sono i trend della stagione, ecco quali sono le proposte più belle da non lasciarsi sfuggire e come abbinarle per look sempre unici.

Le gonne rosse per l’autunno inverno 2021

Tra le gonne rosse di tendenza per l’autunno inverno 2021 c’è la longuette plissettata. Ideale per le donne più romantiche, è perfetta spezzata con maglione nero o panna oppure per giocare con un ton sur ton. Per completare il look poi, si potrà scegliere se indossare un paio di stivali, per un aspetto davvero trendy, oppure delle eleganti décolleté.

Fantasia tartan

La gonna rossa con fantasia tartan è tra i capi più classici del periodo invernale. Adatta alle personalità più decise e rock, si adatta anche a quelle più romantiche. Il trucco sta nello scegliere gli accessori giusti che richiamino il nostro stile! E tu che tipo sei? Più da borchie e pelle nera o più da perline e fiocchetti vari?

Gonna rossa a palloncino

Il modello a palloncino è quello perfetto se l’intenzione è nascondere qualche difetto sui fianchi oppure per bilanciare le misure di alcune bodyshape. In generale comunque è un modello molto grazioso, soprattutto se indossato insieme ad una blusa in tartan, in linea con le tendenze della stagione, o semplice e candida. Provare per credere!

Minigonna in panno

La minigonna in panno invece, è perfetta per per affrontare le basse temperature dell’inverno. Calda e soffice si può abbinare ad un maglione a collo alto oppure, se si desidera optare per uno stile più elegante ma ricercato, ad un blazer con fantasia che tra i colori abbia almeno una punta di rosso.

Gonne a balze

Hai una personalità eccentrica che non aspetta altro che farsi notare? La gonna rossa a balze, potrebbe essere quella più adatta a te. Soprattutto se si tratta di un modello che presenta diverse lunghezze tra la parte anteriore e posteriore. Da provare assolutamente con un paio di anfibi neri dal gambale alto.

La mini in ecopelle

Le più audaci potrebbero osare con questo modello di minigonna in ecopelle rossa. Estremamente sexy è anche molto versatile, si può infatti abbinare ad un look casual oppure ad un look dall’aspetto più sensuale. Se invece si vuole essere in tema con le festività natalizie, l’abbinamento con un maglione sulle tonalità del verde è assolutamente da provare.

Gonne in stile Chanel

Per le donne più chic invece è imperdibile anche il modello ispirato alla famosa giacca in tweed di Chanel, riproposto nel corso degli anni da tantissimi brand tra cui MiuMiu. Bellissima se abbinata ad un blazer nello stesso stile o con una blusa a fantasia che fa da contrasto.