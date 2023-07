Gonne lunghe estive: i modelli per ogni fisico

in stampa floreale, in jeans o a portafoglkio o in stile boho, sono le gonne lunghe da indossare in estate in ogni occasione.

In estate, complice il caldo e la leggerezza del periodo, si è portati a indossare qualcosa di maggiormente traspirante e comodo. Tra i tanti capi da poter indossare, le gonne lunghe non possono sicuramente mancare nell’armadio estivo. Vediamo quali sono le ultime tendenze in merito e i modelli su cui puntare per la stagione

Gonne lunghe estive

Durante la stagione estiva, quando le temperature cominciano a farsi bollenti e insopportabili, bisogna anche optare per un tipo di abbigliamento che sia maggiormente appropriato al periodo. In tal caso, le gonne lunghe sono sicuramente il capo ideale da indossare per questo periodo.

Si tratta infatti di un capo di moda che è considerato estremamente elegante, femminile, oltre a essere indicato per ogni tipo di fisico. Ci sono infatti modelli che si caratterizzano per la loro unicità e che stanno bene a ogni donna.

Rispetto poi al modello di minigonna che lascia scoperte le gambe, le gonne lunghe permettono di camuffare i vari chili in eccesso, per cui non si notano eventuali problemi sulla pancia, le cosce oppure i fianchi. Inoltre, il mondo della moda le propone in tantissimi modelli per cui ognuno può trovare sicuramente quella più adatta.

Si possono scegliere tra tantissimi modelli, in base al proprio gusto, all’occasione che può essere elegante oppure per l’ufficio o semplicemente per un’uscita di shopping. Si tratta di un trend che non passa mai di moda anche perché molto versatile e chic. È molto confortevole e, rispetto al vestito lungo, risulta essere maggiormente spezzato.

Gonne lunghe estive: le tendenze

Tra i tanti modelli, spiccano sicuramente le gonne lunghe realizzate in un tessuto come il jeans con una lunghezza fino alle caviglie adatte soprattutto per le donne adulte e mature. A seconda dell’occasione, ogni donna può poi creare il suo look perfetto in base ai propri gusti e preferenze.

Si punta quindi a modelli in denim lunghi fino alle caviglie oppure ad altre tipologie che sono a balze nello stile gipsy che è molto fantasioso, ma allo stesso tempo elegante. Le gonne a balze sono l’ideale per il tempo libero anche perché molto semplici da abbinare con altri capi, economiche e soprattutto colorate.

I vari brand propongono gonne lunghe sia in stampa floreale, ma anche in tessuti vivaci che meglio si adattano alla sera. Chi vuole optare invece per un look più elegante, magari per un cocktail party, può indossare una gonna molto elegante e realizzata in un tessuto che è perfetta per l’estate in quanto molto leggera.

Le gonne portafoglio sono un altro must have da indossare in questa stagione. anche perché non hanno età, sono versatili e si adattano ogni occasione. Sono tipologie di gonne lunghe indicate anche per la vacanza e presenti poi in vari tagli, anche molto sexy per mostrare le gambe abbronzate al mare.

Gonne lunghe estive: offerte Amazon

Un capo di abbigliamento molto in voga per la stagione estiva disponibile con buone offerte e diversi stili. Cliccando l’immagine si scoprono altre caratteristiche del prodotto. Qui sotto abbiamo stilato una classifica con le tre migliori gonne lunghe da indossare in estate con varie fantasie e adatte per diversi look.

1)Adigaber pieghettato retro maxi

Una gonna lunga dallo stile bohemien che è realizzata in un tessuto leggero, traspirante e comodo, quindi adatto per la stagione estiva. Dotata di cinghia per regolare e appenderla. Presenta dei volant elasticizzati sul ventre. Indicata sia per la spiaggia che è il tempo libero oppure dei festival. Si trova nei colori nero, borgogna e verde.

2)Onsoyours gonna estiva da donna

Un modello in stile boho dalla vita elasticizzata. Una gonna a pieghe adatta per la stagione estiva da abbinare a dei sandali o delle infradito. Una gonna lunga fino ai piedi a tinta unita nei colori bianco, rosa e verde.

3)Orandesigne gonna donna elastica elegante

Una gonna lunga realizzata in tessuto quale cotone e poliestere che permette di sentirsi attraente e alla moda. Un modello a tinta unita e dalla vita alta che aiuta a sentirsi più snelle. Si adatta per qualsiasi occasione: spiaggia, tempo libero, cocktail party. Un modello plissettato che arriva fino alla caviglia disponibile nei colori bianco, nero, giallo, rosa eccetera

