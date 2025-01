Un compleanno da ricordare

Il compleanno è un momento speciale, e Goffredo Cerza ha deciso di festeggiarlo in grande stile. Il futuro marito di Aurora Ramazzotti ha scelto di regalarsi una super auto per celebrare i suoi 29 anni, compiuti il 19 gennaio. Attraverso le sue Stories su Instagram, Goffredo ha condiviso con i suoi follower la gioia di questo acquisto, mostrando quattro modelli di auto e chiedendo ai fan di indovinare quale avesse scelto.

La scelta della super auto

Tra le opzioni presentate, Goffredo ha mostrato la Bmw M4 Competition, una M3 Touring, una M4 Cs e una M5. Con grande entusiasmo, ha rivelato di aver optato per la M3 Touring, un modello che non solo è esteticamente affascinante, ma anche estremamente performante. Il prezzo di partenza di questa meraviglia automobilistica è di 151.600 euro, un investimento che riflette la passione di Cerza per le auto di lusso.

Un amore che cresce

Oltre alla sua nuova auto, Goffredo ha ricevuto una dolce dedica da parte di Aurora Ramazzotti, che ha voluto esprimere il suo amore attraverso un messaggio toccante su Instagram. “Auguri alla mia anima gemella, alla parte logica di me, al mio migliore amico, al mio più grande sostenitore”, ha scritto Aurora, sottolineando il legame speciale che li unisce. La coppia ha anche festeggiato con un pranzo insieme, completato da un dolce con candeline, un momento che ha reso il giorno ancora più speciale.

Progetti futuri

Il 2025 si preannuncia un anno importante per Goffredo e Aurora, poiché i due hanno in programma di sposarsi. Anche se non hanno ancora rivelato una data precisa, le voci suggeriscono che le nozze potrebbero avvenire entro la fine dell’anno. I fan della coppia sono in attesa di ulteriori dettagli, curiosi di scoprire come si svolgerà questo evento tanto atteso.