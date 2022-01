Nel cast di “4 metà”, commedia italiana disponibile su Netflix, insieme a Matilde Gioli, Ilenia Pastorelli e Matteo Martari c’è anche Giuseppe Maggio. A portarlo al vero successo la prima stagione di “Baby”, la serie tv sempre disponibile sulla piattaforma di streaming nero-rossa, basata sullo scandalo delle baby squillo dei Parioli.

Ma la sua carriera nel mondo della recitazione inizia molto prima, grazie allo scrittore e sceneggiatore Federico Moccia. Scopriamo di più sulla vita e la carriera del giovane attore.

Chi è Giuseppe Maggio

Non sappiamo molto sull’infanzia dell’attore e sulla sua famiglia d’origine. Sappiamo però che Giuseppe Maggio è nato a Roma il 13 dicembre del 1992, sotto il segno del Sagittario. Sappiamo anche che dopo essersi diplomato al liceo classico Terenzio Mamiani si è poi iscritto alla facoltà di Lettere e filosofia presso l’Università La Sapienza, sempre nella Città Eterna.

Nello stesso periodo, Maggio approfondisce gli studi sulla recitazione, sua passione più grande, iniziando a frequentare corsi di recitazione non solo in Italia ma anche all’estero. Proprio grazie a questo suo impegno a migliorarsi, riesce a farsi notare da uno dei nomi più amati dai giovanissimi: Federico Moccia.

Il debutto cinematografico

Come dicevamo, per Giuseppe Maggio il debutto cinematografico avviene nel 2009 quando Federico Moccia lo sceglie per il ruolo di Massimiliano “Massi”, in “Amore 14”. Nel 2011 è uno dei protagonisti di “Almeno tu nell’universo”, diretto da Andrea Biglione e successivamente prende parte anche alla serie tv “Fratelli detective”.

Nel 2013 è invece nel cast di “Un fantastico via vai” di Leonardo Pieraccioni e lo vediamo anche nella serie “Provaci ancora prof!”, con Veronica Pivetti come protagonista. Nel 2016 poi, Giuseppe Maggio sbarca su Canale 5 nella serie “Tutti insieme all’improvviso”.

Il raggiungimento del successo grazie a Netflix

Ma il vero successo per Giuseppe Maggio arriva nel 2018 con “Baby”, serie tv in cui viene chiamato per vestire i panni di Claudio Fiorenzi detto “Fiore”, fidanzato di una delle baby squillo protagoniste reo di aver coinvolto le ragazze nel giro della prostituzione.

Nel 2020 interpreta il protagonista Arturo Selva nella commedia sentimentale “Sul più bello”. Ma non dimentichiamo gli altri film in cui abbiamo visto recitare Maggio, come “Un amore così grande”, “Ballo ballo” e “School of Mafia”. Interessante notare come, molti dei prodotti audiovisivi a cui a preso parte l’attore, riportino come titolo celebri canzoni del panorama musicale italiano.

Vita privata

Se sullo schermo Giuseppe Maggio appare un inguaribile playboy, nella vita privata l’attore si definisce un ragazzo davvero all’antica e (ci dispiace per le fan più accanite) è anche innamoratissimo della sua fidanzata. Su di lei non sappiamo molto, siamo solo al corrente del nome, Susanna, e del modo bizzarro in cui pare si siano conosciuti.

Nonostante lei sia riservatissima e lontana dal mondo dello spettacolo infatti, stando ad alcune indiscrezioni sembra che Susanna e Giuseppe si siano conosciuti nel 2018, proprio sul set di “Baby”. I due sono anche apparsi insieme durante la premiere del film “Sul più bello”.