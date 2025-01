Preparativi per l’arrivo del bebè

Giulia Salemi, nota influencer e ex gieffina, è in attesa del suo primo figlio con Pierpaolo Pretelli. La coppia, già genitori di Leonardo, ha condiviso con i fan i preparativi per l’arrivo del nuovo membro della famiglia. A pochi giorni dal parto, Giulia ha mostrato sui social la sua ‘mummy bag’, una borsa pensata per contenere tutto il necessario per il ricovero in ospedale.

La scelta della borsa e degli accessori

La 31enne ha optato per una borsa in tessuto ‘Teddy’, descrivendola come “troppo cute”. Ha preparato due borse: una per sé e una per il bebè, di cui non ha ancora rivelato il nome. Tra gli accessori che ha scelto, ci sono degli ‘organizer’ per tenere tutto in ordine, separando i suoi vestiti dagli articoli per il piccolo. Giulia ha anche acquistato delle simpatiche bustine per i cambi del suo ‘pistacchietto’, come lo chiama affettuosamente.

Essenziali per il parto e la cura del bebè

Non possono mancare nella sua mummy bag le coppette assorbilatte, consigliate dalla sua ostetrica per mantenere asciutta la pelle del seno. Tra i prodotti per il corpo, Giulia ha scelto un burro anti smagliature, utile sia per le donne in gravidanza che per chi non lo è. “Dovrebbe essere un’abitudine per tutte noi”, afferma l’influencer. Inoltre, ha incluso salviette disinfettanti, detergenti e creme specifiche per lei e il bebè, tutte anallergiche e anti irritazione.

Comfort e praticità dopo il parto

Per il soggiorno in ospedale, Giulia ha pensato anche al comfort. Ha inserito nella sua borsa pigiamini a due pezzi, pantofole e una camicia da notte con bottoni davanti, perfetta per facilitare l’allattamento. Con un occhio attento ai dettagli e alla praticità, Giulia si sta preparando ad accogliere il suo piccolo con tutto l’amore e la cura possibile.