Giulia Paglianiti è una influencer piuttosto conosciuta. Insieme ad Anna Ciati e Gaia Bianchi forma il trio delle “Super Chicche” del web, parecchio seguite soprattutto dalle teenager. Conosciamola meglio.

Chi è Giulia Paglianiti

Giulia Paglianiti è nata il 20 marzo 2000 a Limbiate, in provincia di Milano.

Sin da piccola appassionata di social network, Giulia sbarca si Instagram e TikTok ancora minorenne. Nel 2017 ha aperto il suo profilo Instagram e, successivamente, è approdata su TikTok. Inizia ad ottenere popolarità con la creazione del gruppo “Le super chicche“, trio formato insieme alle amiche e colleghe Anna Ciati e Gaia Bianchi.

Dopo essersi diplomata al Liceo Scientifico “Versari” di Cesano Maderno, la giovane si è dedicata al web, cercando di diventare sempre più popolare.

La giovane influencer milanese sbarca quindi sul Twitch, dove apre un suo canale. Su questo realizza la rubrica che l’ha resa popolare tra i coetanei: Giulia cornuta. In questa rubrica l’influencer racconta le sue disavventure sentimentali in modo molto ironico. Sulla falsa riga di queste storie narrate nella rubrica, Giulia ha scritto anche un libro dal titolo Ho amato nel modo giusto?, edito da Mondadori e pubblicato il 30 marzo 2021.

Con la scrittura di questo libro, Giulia stessa ha detto come sia riuscita a prendere coscienza delle sue relazioni passate e come sia cambiata la sua visione della cose, rendendosi conto di come in certe occasioni si sia illusa da sola . Giulia ha inoltre un canale Youtube, su questo social la rubrica di punta è “GiuliaCar”, dove dialoga con i suoi ospiti mentre guida la sua auto.

Giulia Paglianiti a Pechino Express 2022

Giulia Paglianiti partecipa a Pechino Express 2022 insieme ad Anna Ciani, che non è soltanto un’altra famosa influencer, ma è anche una sua grande amica. Insieme formano la coppa delle “TikToker“. La loro amicizia potrà, quindi, aiutarla nei momenti di difficoltà che dovessero arrivare e, sicuramente, le due giovanissime concorrenti del reality potranno sostenersi a vicenda durante il percorso che le attende e il lungo viaggio che dovranno fare.

Per Giulia, in particolare, sarà un viaggio che la porterà molto lontano da casa e per lei che abita con la sua famiglia potrebbe scattare il classico “momento malinconia“.

“La rotta dei Sultani” è il nome dell’itinerario di viaggio di Pechino Express 2022 e toccherà luoghi meravigliosi del Medio Oriente. Il percorso si snoderà tra la Turchia, l’Uzbekistan, la Giordania e fino a arrivare negli Emirati Arabi. Il reality vede ancora la conduzione di Costantino della Gherardesca, ma c’è una grandissima novità e cioè il passaggio sulle reti di Sky. Pechino Express 2022 sarà, infatti, trasmesso sul Canale Sky Uno e in streaming su Now. Le 10 coppie scelte e che saranno in gara dovranno affrontare il viaggio seguendo anche molti percorsi a piedi e, comunque, utilizzando ogni tipo di mezzo di trasporto.