Giulia De Lellis incinta: il suo primo red carpet col pancione

Un’apparizione da sogno

Giulia De Lellis ha fatto il suo debutto sul tappeto rosso da futura mamma, e lo ha fatto in grande stile. La nota influencer e imprenditrice ha partecipato a un evento milanese per la pasta Garofalo, dove ha sfoggiato un mini dress rosa confetto che ha catturato l’attenzione di tutti i presenti. La gravidanza, che è stata rivelata in anticipo da un settimanale, non ha diminuito la gioia della De Lellis, che si è mostrata raggiante e fiera del suo pancione.

Un look pensato per la sua bambina

Il vestito scelto da Giulia non è stato affatto casuale. Infatti, la 29enne ha voluto rendere omaggio alla sua futura figlia, Priscilla, che aspetta dal compagno Tony Effe. L’abito, firmato Magda Butrym x H&M, è già andato sold out, un chiaro segno del suo successo. Con maniche lunghe e collo alto, il mini dress aderente e drappeggiato ha esaltato le forme della De Lellis, rendendo il suo ventre il vero protagonista della serata.

Dettagli che fanno la differenza

Oltre al vestito, Giulia ha scelto accessori che hanno completato perfettamente il suo look. La mini Kelly bag di Hermès in rosa e i sandali mules con un maxi fiore, sempre della stessa stilista, hanno aggiunto un tocco di eleganza e originalità. Ogni dettaglio è stato curato nei minimi particolari, dimostrando ancora una volta che la De Lellis è una vera fashionista. La sua presenza sul tappeto rosso ha fatto girare la testa a molti, confermandola come una delle vip più ricercate del momento.

In un mondo dove la moda e la maternità si intrecciano sempre di più, Giulia De Lellis si è affermata come un’icona di stile, capace di affrontare la sua nuova avventura con grazia e determinazione. La sua prima apparizione ufficiale da mamma è stata un vero e proprio trionfo, e non vediamo l’ora di scoprire come continuerà a sorprendere il suo pubblico nei prossimi eventi.