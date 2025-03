Un amore che sboccia sotto il sole delle Maldive

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno finalmente deciso di mostrarsi insieme, lasciando da parte la loro riservatezza. La coppia, che ha iniziato a frequentarsi quasi un anno fa, ha scelto le splendide Maldive come cornice per la loro fuga romantica. La giovane influencer ha condiviso sui social alcune immagini che ritraggono i due innamorati, sorridenti e felici, mentre si godono il sole tropicale. La loro scelta di un resort di lusso, il One&Only Reethi Rah, non è casuale: si tratta di una location da sogno, con ville private e un servizio impeccabile.

Un soggiorno da sogno in un resort esclusivo

La Grand Water Villa con piscina, dove alloggiano, offre un’esperienza unica di relax e lusso. Con una superficie di 241 metri quadrati, la villa è dotata di tutti i comfort necessari per una vacanza indimenticabile. I due giovani si stanno godendo la bellezza del luogo, che vanta tre ristoranti e un centro benessere di alta classe. Questo soggiorno rappresenta non solo una pausa dalla vita frenetica di Milano, ma anche un momento per rafforzare il loro legame e pianificare il futuro insieme.

Progetti futuri e sogni di famiglia

Secondo le ultime indiscrezioni, Giulia e Tony starebbero pensando di trasferirsi in una nuova casa nel cuore di Milano. Sebbene la De Lellis avesse già un appartamento nella città, sembra che abbia vissuto per un periodo con il fidanzato. La coppia è pronta a costruire un nido d’amore più grande, un passo significativo nella loro relazione. Giulia ha recentemente rivelato di desiderare un figlio, affermando: “Sono sempre stata un’amante dei bambini, voglio un figlio da quando ho memoria, ma non ho troppe ansie.” Le sue parole riflettono un desiderio sincero, ma anche una serenità nel non voler forzare i tempi. La coppia sembra essere in un momento di grande felicità e stabilità, pronto ad affrontare il futuro insieme.