È un cantante giovane e di grande talento, che negli ultimi anni sta conquistando un grande successo all’interno del panorama musicale italiano. Ma chi è Giovanni Caccamo? Originario della Sicilia, è stato scoperto da Franco Battiato ed è diventato subito il suo pupillo.

Nel 2016 ha raggiunto il terzo posto nella categoria big del Festival di Sanremo, dopo aver vinto nel 2015 il premio per le nuove proposte. Dopodiché ha continuato a ottenere sempre più successo, e al momento ha pubblicato quattro album.

Chi è Giovanni Caccamo

Ha stupito tutti durante l’edizione del Festival di Sanremo del 2016, e da quel momento non si è più fermato. Ma chi è Giovanni Caccamo? Non sappiamo molto sul suo conto, in quanto persona estremamente riservata.

Il cantante nasce l’8 Dicembre del 1990 a Modica, in provincia di Ragusa. Ottiene il diploma presso il Liceo Scientifico Statale E. Fermi di Ragusa. Poi, un po’ per inseguire il suo sogno di entrare nel mondo della musica, e un po’ per tentare una strada diversa, a 18 anni parte per la Lombardia. Si iscrive alla facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, e nel frattempo partecipa a diversi provini.

Per un po’ di tempo nel 2009 conduce un programma musicale per ragazzi su Rai Gulp, Music Gate.

Ritenta la sorte in tanto altri provini, ma il successo non vuole arrivare. Nel 2011 partecipa a Sanremo Social, la selezione per entrare nella categoria delle Nuove proposte del Festival della musica italiana. Arriva fra i 60 finalisti con il brano Mezze Verità, ma l’esperienza si conclude lì. Nel 2012 arriva un colpo di fortuna: Franco Battiato si trova sulla spiaggia di Ragusa, e Giovanni Caccamo lo incontra e riesce a consegnarli una busta con un suo cd e una lettera. Il cantautore allora lo sceglie per aprire i concerti del suo tour Apriti Sesamo. Negli anni seguenti produce anche alcune delle sue canzoni, finché Giovanni Caccamo nel 2014 firma un contratto con l’etichetta discografica Sugar Music.

Il proseguimento della carriera

Un ulteriore trampolino di lancio per Giovanni Caccamo è Sanremo: nel 2015 vince fra le Nuove Proposte con il suo brano Ritornerò da te. L’anno dopo invece, arriva terzo nella categoria Big, grazie alla canzone Via da qui, esibendosi insieme alla cantante Deborah Iurato. In quel periodo i giornali attribuiscono molti flirt alla coppia, ma entrami negano ripetutamente. Ad ora, Giovanni Caccamo mantiene un grande riserbo sulla sua vita privata, e non sappiamo se sia fidanzato o single. Fra i nomi noti con cui ha collaborato spicca anche lo scrittore Andrea Camilleri, che gli ha dato il giusto input per la canzone Le parole hanno un peso: “Stiamo perdendo la misura, il valore delle parole. Queste sono pietre e possono trasformarsi in pallottole”.

Finora Giovanni Caccamo ha pubblicato quattro album nel corso della sua carriera. Il primo, del 2015, è Qui per te. Negli stessi anni collabora anche con altri cantanti come Malika Ayane, Francesca Michielin ed Emma Marrone. Nel 2016 esce il suo secondo album: Non siamo soli, e nello stesso anno conduce la 59ª edizione dello Zecchino d’oro, in diretta su Rai 1 al sabato insieme a Francesca Fialdini. Gli album successivi escono nel 2018 e nel 2021, e si chiamano rispettivamente Eterno e Parola. Nel 2019 invece era tornato al Festival di Sanremo, in qualità di artista ospite della terza serata, cantando con Patty Pravo.