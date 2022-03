È tutto pronto per il serale di Amici e anche il Fanta Amici freme per poter partire ufficialmente. La prima puntata, già registrata, verrà trasmessa come sempre su Canale 5 a partire da sabato 19 marzo 2022. Tra i talenti della scuola di Maria De Filippi anche il cantante Gio Montana.

Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Chi è Gio Montana

All’anagrafe Giovanni Niro ma conosciuto ai più con il nome d’arte di Gio Montana, il ragazzo nasce a Milano nel 1999 e nella vita, mentre porta avanti la sua passione per il canto, si mantiene facendo il cameriere. Il cantante vive con il padre muratore, la madre casalinga, la sorella, la figlia di lei e due cani.

È un grande appassionato di musica rap e ha iniziato ad avvicinarsi questo mondo durante l’adolescenza, senza mai però avere la possibilità di studiare canto in una vera e propria scuola. Nonostante questo comunque, Gio Montana ha coltivato il suo sogno di diventare un cantante autoproducendosi.

L’opportunità colta ad Amici 21

Durante i provini per entrare a fare parte della scuola di Amici, Gio Montana ha colpito fin da subito Anna Pettinelli, che almeno inizialmente ha visto in lui un nuovo Aka7even, suo pupillo nella precedente edizione e ha deciso di assegnarli un banco all’interno della classe della 21esima edizione senza fargli fare alcuna sfida. La stessa Pettinelli ha poi voluto conoscere più a fondo il ragazzo, che a sua volta ha ribadito quanto questa esperienza sia fondamentale per lui, non avendo mai avuto la possibilità di studiare la materia che tanto lo appassiona.

Successivamente però, Gio Montana è stato scartato dalla conduttrice radiofonica che lo ha giudicato ben lontano ancora da meritare il serale ma è stato ripescato poi da Rudy Zerbi, che non si è trovato d’accordo con la decisione della collega e ha voluto dargli una seconda possibilità aprendogli la strada verso la parte dello show più ambita da tutti gli alunni del programma. Zerbi infatti ha inserito Gio Montana nella squadra che guida insieme ad Alessandra Celentano.

Non mancano certamente i sostenitori per Gio Montana, ma la sua presenza ad Amici ha inevitabilmente scatenato anche qualche polemica nata dal fatto che il cantante, a differenza di altri allievi della scuola di Maria De Filippi, abbia una carriera già avviata fuori dalla scuola.

Vita privata e curiosità

L’entrata ad Amici di Gio Montana in un primo momento, non è stata ben vista dal padre di lui, che si è mostrato da subito contrario. Successivamente però si è dovuto ricredere vedendo l’impegno e di conseguenza i risultati positivi collezionati, non senza difficoltà, dal figlio all’interno del programma.

Come dicevamo, con numerosi brani e un Disco d’oro all’attivo ottenuto nel 2019 per il singolo “Sole a mezzanotte”, il cantante ha già una carriera all’attivo che si è costruito con le proprie sole forze autoproducendosi. Per quanto riguarda la sua vita privata e sentimentale invece non si hanno molte informazioni. Non si sa per esempio se sia fidanzato o single.