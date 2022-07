Gianni Morandi ha condiviso sui social una foto delle sue vacanza estive e ha fatto il pieno di like tra i fan.

Gianni Morandi in vacanza

Gianni Morandi si sta godendo un periodo di meritata vacanza dopo un anno piuttosto impegnativo.

Secondo i suoi fan meglio informati il cantante sarebbe in Puglia, al lido Pizzo, tra Gallipoli e Mancaversa (luogo a cui è affezionato e in cui torna ogni estate da almeno 25 anni). Sui social il cantnate ha postato una foto dove lo si vede prendere il sole su una scogliera e ha scritto: “Domenica in paradiso”. La foto, come sempre, sarebbe stata scattata da sua moglie Anna.

L’incidente

L’ultimo anno è stato particolarmente difficile per Gianni Morandi che ha dovuto affrontare altre cure a seguito del grave incidente avuto nel 2020 nella sua casa di Bologna.

Il cantante stava dando fuoco a delle sterpaglie quando è caduto nel rogo, finendo per ustionarsi buona parte del corpo (e in particolare una mano).

Oggi fortunatamente, dopo un lungo periodo di degenza nel reparto grandi ustionati, Morandi è potuto tornare alla sua vita di sempre e più volte, attraverso i social, il cantante ha ringraziato i medici che si sono presi cura di lui. “Ho riportato ustioni dappertutto, ma poteva andare anche peggio.

Bastavano 10 secondi in più e sarei svenuto dal dolore. A quel punto le cose si sarebbero messe davvero male”, ha affermato il cantante in merito al suo grave incidente.