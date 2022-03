Tra i concorrenti, secchioni, della nuova edizione de “La Pupa e il Secchione” ideata e condotta da Barbara D’Urso c’è anche Gianmarco Onestini, modello e personaggio televisivo molto conosciuto in Spagna e fratello di Luca Onestini, ex tronista di Uomini&Donne che, tra le corteggiatrici aveva proprio Soleil Sorge, poi diventata la sua “scelta”.

Ma scopriamo qualcosa in più sulla biografia e la carriera del più piccolo di casa Onestini.

Chi è Gianmarco Onestini

Gianmarco Onestini nasce a Bologna il 24 ottobre del 1996, sotto il segno dello Scorpione. Frequenta il liceo linguistico e, come il padre prima di lui oggi avvocato, prosegue gli studi iscrivendosi alla facoltà di Giurisprudenza sempre nella sua città natale.

Sappiamo che Gianmarco è molto legato alla sua famiglia d’origine e, in modo particolare, al fratello Luca.

I due infatti si sostengono spesso a vicenda nei rispettivi impegni televisivi e viaggiano molto insieme.

Il debutto sul piccolo schermo, in Italia e in Spagna

La prima apparizione di Gianmarco in televisione risale al Grande Fratello Vip 2, quando entra nella casa per avvisare Luca Onestini, concorrente dell’edizione, che Soleil Sorge (allora sua fidanzata), stava frequentando un altro ragazzo.

Il suo debutto però arriva ufficialmente nel 2019, quando è Gianmarco stesso a fare la sua esperienza al Grande Fratello Vip, classificandosi terzo.

Nello stesso anno, uscito dalla casa più spiata d’Italia varca la soglia di quella più spiata di Spagna, il Grand Hermano. All’interno del programma Onestini inizia una relazione con la concorrente Adara Molinero ma questa volta esce ben prima della finale. Successivamente Gianmarco partecipa allo spin off del Grand Hermano, El Tiempo del Descuento, vincendolo.

Nel 2021, sempre per la tv spagnola, partecipa a Supervivientes insieme alla soubrette nostrana Valeria Marini e sfiora la vittoria conquistando il secondo posto. Nel gennaio del 2022 si vocifera la sua presenza nel cast della versione italiana dell’Isola dei Famosi insieme al fratello Luca, ma Gianmarco ha poi scelto di partecipare alla nuova edizione de “La Pupa e il Secchione” che nella giuria vede proprio Soleil Sorge.

Vita privata e curiosità

Come dicevamo, Gianmarco Onestini ha avuto una relazione con Adara Molinero, concorrente come lui al Grand Hermano nel 2019. Lei entra a far parte del programma già fidanzata con Hugo Sierra, attore spagnolo da cui ha avuto anche un figlio poco prima di entrare nella casa.

Terminato il reality quindi, Gianmarco si trasferisce in Spagna per amore, ma la loro storia termina a causa dei ripetuti tradimenti di lei. Il bolognese mette la parola fine alla relazione e alla convivenza con la ragazza, ma nel frattempo esplode la pandemia da Coronavirus che lo costringe a rimanere bloccato in Spagna a causa del lockdown.

Onestini è un grande sportivo, pratica infatti la boxe, l’MMA e il surf, suona la chitarra e l’ukulele ed è anche un appassionato di balli e canzoni latino americane con cui spesso si diverte esibendosi per i suoi follower di Instagram. Ha lavorato come bagnino e nel 2014 ha anche ottenuto il brevetto di salvataggio per fiumi.