Tra i protagonisti de la nuova edizione de La pupa e il secchione e viceversa, condotto dal comico Andrea Pucci e dalla famosa ex pupa Francesca Cipriani c’è Gianluca Tornese: scopriamo chi è il pupo del programma Mediaset.

Chi è il pupo Gianluca Tornese

Gianluca Tornese, uno dei tre pupi de La pupa e il secchione e viceversa, è nato a Quarto (Napoli) l’11 Marzo 1992. Si tratta di un ragazzo con un fisico importante, dall’alto dei suoi 190 centimetri. Oltre al fisico scolpito, uno dei suoi tratti più evidenti è la passione per i tatuaggi.

Molto forte è il legame con la famiglia, specie con la mamma Antonella. Come l’altro pupo Mattia Garufi, è molto appassionato di cani tanto da averne ben due: Max e Sophie.

Gianluca non è nuovo al mondo della televisione. Ha infatti partecipato per due edizioni come corteggiatore a Uomini e Donne, condotto da Maria de Filippi. La sua non fu una presenza particolarmente fortunata.

La prima volta Valentina Dallari gli preferì Andrea Melchiorre, mentre la seconda volta Nilufar Addati lo eliminò dopo poche puntate scegliendo poi Giordano Mazzocchi. Le due eliminazioni non gli hanno impedito di diventare famoso sui social, dove conta un elevato numero di followers sia su Instagram che su Facebook.