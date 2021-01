Torna su Italia 1 la la nuova edizione de La pupa e il secchione e viceversa, condotto dal comico Andrea Pucci e dalla famosa ex pupa Francesca Cipriani. Scopriamo insieme chi è Mattia Garufi, uno dei pupi del programma.

Chi è il pupo Mattia Garufi

Di Milano, Mattia Garufi è nato il 15 maggio 1996. È fortemente legato alla figura paterna, nonostante abbia anche ottimi rapporti col fratello. La sua più grande passione è lo sport: è praticante delle Arti Marziali Miste e Boxe. Lavora in centro a Milano presso la pasticceria Marchesi in Galleria Vittorio Emanuele II.

Oltre alla partecipazione nel ruolo di pupo, non è nuovo come protagonista di un programma televisivo. Ha preso parte a MTV Ex On The Beach: pur avendo perso la sua fidanzata Letizia a causa delle sue attenzioni verso altre ragazze, è stata proprio questa esperienza a metterlo in mostra. La sua scarsa conoscenza in materia geografica lo ha reso un concorrente ideale per gli uomini di Mediaset.

Residente a Lambrate, Mattia è molto attivo sui social dove possiede già oggi un numero elevato di followers su Instagram.

Tra i protagonisti dei suoi scatti c’è sicuramente il suo cane boxer di nome Leon.

LEGGI ANCHE: Chi è Matteo Diamanti: tutto sulla concorrente de La Pupa e il Secchione