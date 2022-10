Giada Lini: chi è la ballerina di Ballando con le Stelle

Giada Lini è una delle ballerine di Ballando con le Stelle. All’interno dello show di Milly Carlucci per Rai 1 la giovane è diventata anche un’insegnante, ma vediamo per gradi la sua carriera.

Chi è Giada Lini: la carriera della ballerina di Ballando con le Stelle

Prima di tutto, Giadi Lini è una trentenne di Bassano del Grappa che ha da sempre coltivato la passione per la danza. La sua formazione avviene presso la International Dance, ovvero la scuola di danza gestita dai genitori Mauro e Patrizia. Possiamo dunque dire che la danza Giada Lini ce l’ha davvero nel sangue e non solo lei: anche suo fratello minore, Leonardo, ha scelto di seguire le sue orme specializzandosi e diventando un ballerino latinista.

Giada Lini ha dunque sempre potuto godere dell’appoggio dei genitori alla sua carriera, procedendo spedita per una strada per la quale era decisamente portata: fin da piccola ha infatti partecipato a competizioni sia a livello nazionale che internazionale, aggiudicandosi il titolo di campionesse d’Italia e di finalista ai campionati del mondo (nei quali si è esibita con il suo collega Alberto Faccio).

Giada Lini ha esordito sul piccolo schermo nel 2014, ma sull’emittente rivale di Rai 1: difatti ha preso parte al cast di amici di Maria De Filippi in qualità di professionista.

Proprio il programma le permette di conoscere Graziano Di Prima che, come vedremo più avanti, non è per lei solo un collega…

All’esperienza in tv sono seguiti molti tour internazionali con compagnia straniere: sempre con Graziano, Giada Lini ha preso parte alla tournée della compagnia dell’Australia Burn the Floor e, ancora una volta con lui, ha partecipato a Strictly Come Dancing Live (ovvero il corrispettivo britannico del programma di Milly Carlucci). A Ballando con le Stelle ha preso parte nel 2021, confermata poi per l’edizione del 2022.

Giada Lini: vita sentimentale e matrimonio

Come accennavamo, Giada Lini ha conosciuto Graziano Di Prima negli studios di Amici. Si è così legata sentimentalmente con il ballerino siciliano, intrecciando con lui tanto la sua carriera quanto la sua vita privata. Proprio in occasione del tour con Burn The Floor a Watfors, Graziano, sotto le luci dei riflettori, si è inginocchiato e le ha fatto la fatidica proposta.

Questo accadeva nel 2019: la coppia era più che felice all’idea di sposarsi quanto prima. Poi, però, la pandemia li ha bloccati e Giada Lini si è vista costretta col suo compagno a rimandare le nozze. L’attesa è stata piuttosto lunga per i due fidanzati che sono riusciti a sposarsi solo il 9 luglio 2022. Sono però riusciti a farlo proprio dove desideravano, ovvero in Sicilia. A fare da testimone a Giada è stato suo fratello Leonardo, cui è molto legata.

A livello di popolarità, Giada Lini è molto seguita sui social: il suo profilo Instagram conta più di 22 mila followers, che amano molto vederla in coppia con Graziano Di Prima e che lei aggiorna regolarmente sia con contenuti personali che riguardanti, ovviamente, la sua carriera nel mondo della danza.