Alfonso Signorini ha svelato perché avrebbe deciso di non svelare i nomi del cast del GF Vip 7.

La settima edizione del GF Vip è ormai alle porte e, a differenza delle precedenti edizioni, Alfonso Signorini ha preferito mantenere il mistero su molti dei concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa. Lui stesso ha svelato perché.

Alfonso Signorini: la confessione sui concorrenti

Finora solo Wima Goich e Giovanni Ciacci sono stati preannunciati come concorrenti ufficiali del GF Vip e Alfonso Signorini ha svelato di aver preso questa decisione perché, già da diverso tempo, sognava di sorprendere il suo pubblico. “I 24 concorrenti saranno svelati nelle prime due puntate”, ha dichiarato il conduttore, e ancora: “Era un vecchio desiderio, condiviso poi con gli autori e l’azienda. Secondo me è bello mantenere un minimo di sorpresa che renderà le prime puntate un evento televisivo.

Però dò spesso indizi sui social”.

Signorini ha anche anticipato che non saranno presenti “coppie di vip” in questa nuova edizione del programma e ha assicurato che si tratterà di un’edizione molto particolare. “Ci saranno nomi inediti per un reality, persone che vengono dai mondi più disparati, gente poco nota che ha una storia e un background importante che calza a pennello con il GF Vip”, ha ammesso.

Tra i volti vip che sembra varcheranno la soglia della porta rossa vi sarebbero Gegia, Amaurys Perez, Ginevra Lamborghini, Antonino Spinalbese, Carolina Marconi, Charlie Gnocchi, Elenoire Ferruzzi, George Ciupilan e Sara Manfuso.