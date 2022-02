Incidente domestico per Manila Nazzaro all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6, la nota conduttrice televisiva ed ex Miss Italia, si è ferita alla mano con un coltello, un infortunio che ha richiesto l’intervento di un medico nella casa.

Ecco tutti i dettagli in merito all’accaduto.

GF Vip, Manila Nazzaro si ferisce con un coltello: interviene un medico

Disavventura per la bella Manila Nazzaro all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6, la concorrente si è ferita in modo piuttosto grave con un coltello, mentre stava lavando i piatti, tanta la preoccupazione e la paura per l’ex Miss Italia che è stata costretta a richiedere l’intervento di un medico nella casa di Cinecittà.

Incidente domestico per Manila al GF Vip: ecco quali saranno le conseguenze

A raccontare la sua disavventura ai coinquilini e ai telespettatori del reality è stata la stessa Manila, che si è così espressa su quanto accaduto:

“Mi sono tagliata con un coltello ed è arrivata la dottoressa a farmi una medicazione”.

A queste parole, l’ex Miss Italia ha poi aggiunto le seguenti dichiarazioni:

“Ho avuto un incidente, ho subito capito che non era una cosa leggera”.

Dopo aver raccontato tutti i dettagli riguardanti l’incidente domestico di cui è stata protagonista, Manila ha poi annunciato ai suoi compagni, che a causa di quanto le è successo, per circa dieci giorni non potrà lavare i piatti.

GF Vip, Manila in corsa per la finale: ecco contro chi si sfida

Nel corso della puntata di lunedì 7 febbraio 2022, Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip 6, annuncerà al pubblico l’esito del televoto che è stato aperto nel corso dell’ultimo appuntamento andato in onda.

Manila Nazzaro è una delle concorrenti che si trovano attualmente in corsa per un posto all’interno dell’ambita finale del reality e per questo motivo è al televoto insieme a Davide Silvestri, Delia Duran e Katia Ricciarelli.

Dunque non resta che attendere la messa in onda della puntata del 7 febbraio 2022, per scopire se l’ex Miss Italia risulterà essere la più votata al televoto che pone ai telespettatori il quesito: “Chi vuoi in Finale?”.