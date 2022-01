Gf Vip, Soleil accusa Manila di fare la vittima

Per Manila Nazzaro e Soleil Sorge sembra non esserci intesa. C’è maretta tra le due, soprattutto dopo l’entrata di Delia Duran. Ora come ora, il litigio è sempre dietro l’angolo. C’è stato uno scontro tra le due inquiline di recente, quando, nel corso dello spazio radio del Grande Fratello Vip, Soleil ha fatto la seguente battuta indirizzata a Manila: “Manila è in cucina a lavare i piatti, tesoro mio.

Se vuoi divertirti ci siamo noi. Mi dispiace”. L’ex Miss Italia si è sentita molto risentita per queste parole e le due sono venute allo scontro.

Secondo Soleil Manila fa la vittima

Da precisare come già prima ci fossero state delle tensioni tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge e ciò ha contribuito all’allontanamento tra le due inquiline. La situazione è tuttavia degenerata nel corso della pubblicità. Su Mediaset Extra Manila e Soleil hanno discusso a lungo.

La prima è stata accusata dalla seconda di fare la vittima.

Soleil a Manila: “Sei di una pesantezza unica”

Soleil Sorge, litigando con Manila Nazzaro, ha detto precisamente: “Mani due balle mi hai fatto. Continui per una battuta, mi hai sfracassato le scatole. Non ne posso più, sei di una pesantezza unica. Vuoi fare tanto l’amichetta che pretende le scuse, quindi le tue scuse per quando mi hai ferita dove stanno? Sai soltanto fare la vittima.

Quando è entrata Delia stavi solo con lei e non c’eri per me, mi hai delusa e io non te l’ho fatta pesare. Inutile parlare con te, perché non sbagli mai e non ammetti”.