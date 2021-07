La tecnologia si evolve e si adatta alle nostre esigenze anche per l’estate 2021. Che sia per lo smart working, per una vacanza o semplicemente per immortalare i momenti più belli di questa stagione finalmente un po’ più libera dopo un lunghissimo periodo caratterizzato da lockdown e restrizioni, ecco alcuni gadget tech che non dovete assolutamente perdervi!

Ggadget tech estate 2021

I gadget tech sono piccoli oggetti tecnologici appunto, a cui non saremo più disposti a rinunciare una volta provati, perché ci miglioreranno sensibilmente la vita quotidiana o ci renderanno decisamente più facile il soggiorno in vacanza.

Abbiamo selezionato per voi le ultime novità proposte per la bella stagione, disponibili per tutte le tasche.

Gli auricolari wireless

Gli auricolari wireless rientrano in pieno nella cerchia di quei piccoli gadget tech indispensabili.

Niente più fili che si annodano nelle tasche o che rischiamo di strattonare mentre stiamo svolgendo qualche attività.

Tra i tantissimi modelli vi proponiamo i Pixel Buds A-Series di Google. Definiti “intelligenti” perché dotati di Assistente Google, sono disponibili in grigio, bianco e in verde oliva e con una carica assicurano un’autonomia di 5 ore.

InstaX miniLiplay per foto instantanee

Che siano selfie o foto di gruppo, bellissimi panorami, foto perfette ed impostate oppure leggermente fuori fuoco e spontanee, le foto-ricordo non passeranno mai di moda.

Per rendere eterni i vostri momenti speciali la macchina fotografica per foto instantanee InstaX è davvero perfetta. Il modello InstaX miniLiplay si trasforma anche in una stampante in miniatura che può ricevere e appunto stampare le foto direttamente dal vostro smartphone.

Il proiettore portatile LG CineBeam

Delle sdraio, qualche cuscino, immancabili leccornie e un cielo stellato come tetto. L’unica cosa che vi manca per allestire un piccolo cinema privato in giardino, è il proiettore portatile LG CineBeam.

Perfetto per passare una serata diversa dal solito, da soli o in compagnia. Sempre che riusciate a decidere quale film guardare!

Un Kobo per i vostri ebooks

Siete grandi lettori ma il famoso “peso della cultura” non va d’accordo con gli spazi ristretti da riempire per andare in vacanza? Con Kobo non sarete costretti a scegliere e potrete portare con voi tutti i libri in cui desiderate immergervi.

Piccolo, pratico e maneggevole Kobo occupa davvero pochissimo spazio, che sia in borsa o in valigia. La retroilluminazione poi, non darà fastidio ai vostri occhi e i riflessi sullo schermo non saranno un problema.

La memoria esterna T7 Touch di Samsung

Una memoria esterna portatile è l’ideale da portare sempre con sé se si vuole essere sicuri di avere sempre spazio nel nostro smartphone. L’SSD portatile T7 Touch di Samsung permette di farlo in pochi secondi.

Tanto leggera quanto capiente, è disponibile nei formati di 500 GB, 1 TB e 2 TB, nei colori nero o argento. La sua particolarità è anche il sistema di sicurezza, che protegge i vostri ricordi con password o impronta digitale.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite ed S Pen Samsung Galaxy Tab S6 Lite ed S Pen

Se vi piace disegnare e volete avvicinarvi al disegno grafico o se avete semplicemente bisogno di un supporto tecnologico che sia sempre con voi senza essere vincolati al peso del pc, il Samsung Galaxy Tab S6 Lite, insieme alla sua S Pen potrebbero soddisfare le vostre richieste.

Con un semplice “click” potrete scegliere se ascoltare musica, leggere le notizie, navigare sui vostri social network preferiti oppure disegnare.