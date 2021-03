Vediamo qui di seguito chi è Gabriella Privitera, la mamma dell’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. tra vita e curiosità.

Chi è Gabriella Privitera: vita e curiosità

Riguardo alla vita di Gabriella Privitera, purtroppo, non si sa molto e in giro non ci sono molte informazioni.

In primis, perché lei è una persona alquanto riservata, non ama apparire e per questo motivo, non ha neppure un profilo social su Instagram e su Facebook. E poi perché, nel bene o nel male, la sua “fama” di mamma di Fabrizio Corona la precede; non ci si è infatti quasi mai interessati più di tanto a lei come persona singola.

Le uniche informazioni circa la sua vita e la sua storia riguardano appunto il suo rapporto altalenante con il figlio Fabrizio.

Inoltre, sappiamo che è vedova ed è stata sposata con il grandissimo giornalista Vittorio Corona, da cui ha avuto tre figli. Uno è l’ex re dei paparazzi, Fabrizio, e gli altri due si chiamano Francesco e Federico. Il primo è un videomaker, mentre il secondo ha deciso di seguire le orme del padre defunto, diventando un giornalista professionista.

Infine, sappiamo che Gabriella Privitera ha origini siciliane, in particolare catanesi, ma per gran parte della sua vita ha vissuto e ancora attualmente vive nella città di Milano.

Il rapporto complicato con il figlio

Anche se la Privitera ha tre figli, è quello con il figlio Fabrizio ad essere il rapporto più conosciuto e chiacchierato a livello mediatico. Questo perché negli ultimi quindici anni si è ritrovata a dover affrontare le pene e le controversie giudiziarie dell’ex re dei paparazzi. Per la maggior parte degli anni gli è stata accanto come qualunque madre farebbe col proprio figlio, indipendentemente dal fatto che sia colpevole oppure no. Ma per un periodo, invece, il rapporto si è incrinato, con l’allontanamento da parte di lei Gabriella e con un raffreddamento da parte di lui Fabrizio.

Ancora al giorno d’oggi, tuttavia, non si sanno i reali motivi che hanno spinto a creare questa distanza tra madre e figlio. L’unica cosa certa è che, nonostante gli alti e i bassi tra i due, lei ha sempre cercato di sostenere e difendere anche pubblicamente il figlio. Ha, inoltre, più volte ribadito il disagio del figlio nel trascorrere il periodo di detenzione in un carcere piuttosto che in una struttura adeguata alla sua malattia.

Anche recentemente, in seguito all’ennesima violazione degli arresti domiciliari da parte di Fabrizio con conseguente incarcerazione, la madre è intervenuta in alcune trasmissioni televisive sostenendo l’importanza per la salute mentale del figlio Fabrizio di dover essere spostato in una struttura più consona a lui dove possa essere seguito e curato. Detto altrimenti, il carcere costituirebbe un problema e non la soluzione in quanto, a causa dei suoi problemi psichiatrici, causerebbe ancora più disagio e malessere.

Ma al di là della preoccupazione per il figlio, Gabriella ha dichiarato che Fabrizio, nell’ultimo periodo, si sarebbe allontanato di nuovo da lei perché lei rappresenterebbe la sua coscienza. Ovvero quello che lui dovrebbe essere e fare, quello che sarebbe se non fosse arrivato a questo punto.

