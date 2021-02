Francesco Renga ha sempre reso nota la sua vita privata nel corso degli anni della sua lunga carriera. Un dettaglio però, complice la riservatezza della diretta interessata, è sfuggito all’attenzione di molti: Francesco Renga ha una sorella gemella.

Francesco Renga e la sorella gemella Paola

Il famoso e amatissimo cantante Francesco Renga, nato nel 1968 a Udine, ha esordito con la sua carriera da solista nel 2000 e immediatamente ha ottenuto un grande successo. Renga, diventato ben presto personaggio pubblico, non ha mai tentato di nascondere la propria vita privata da giornalisti e fans. Su di lui, infatti, si sanno davvero molte cose.

Per circa 11 anni Francesco Renga è stato protagonista di una bellissima storia d’amore con Ambra Angiolini, che si è però purtroppo interrotta nel 2015.

Oggi entrambi sono nuovamente impegnati sentimentalmente e felici. Oltre che sulla vita amorosa del cantante, si hanno notizie anche sulla sua famiglia: la mamma Jolanda di origine siciliana e il papà Salvatorico, ex guardia di finanza, sono stati nominati svariate volte dall’artista.

L’unica persona che mancava all’appello degli affetti di Renga (e di cui non si conosceva l’esistenza) era la sua sorella gemella Paola. Probabilmente, per volontà della donna, di lei non si era sentito mai parlare.

Qualche tempo fa, però, Francesco Renga ha pubblicato una foto sui suoi social che ritraeva lui e la gemella Paola intenti a spegnere le candeline della loro torta di compleanno.

Di Paola purtroppo si hanno poche informazioni, proprio in virtù della sua estrema riservatezza. Si sa tuttavia che nel 2016 ha fondato un’associazione educativa culturale di grande successo chiamata “Officina Creativa”, indirizzata ai giovani.