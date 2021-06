Con una delle voci più amate, Francesco Renga ha esordito con grande successo fino a diventare un vero pilastro della musica italiana. Tra band, lavoro da solista, concerti e concorsi, ecco la carriera del grande cantante.

Chi è Francesco Renga

Francesco Renga, nato Pierfrancesco Renga (Udine, 12 giugno 1968), è un cantautore italiano. Cresce insieme ai genitori, la sorella gemella e il fratello a Brescia, dove si sono trasferiti quando aveva due anni per via del lavoro del padre come maresciallo della Guardia di Finanza. Si appassiona di musica fin da bambino e nel 1984 decide di partecipare insieme al suo gruppo al “Deskomusic”, un concorso musicale. Durante l’evento conosce i Precious Time, oggi conosciuti come Timoria, e nasce tra loro una forte intesa che li porterà a collaborare per il decennio successivo.

L’ingresso nel mondo della musica non è però semplice e automatico come può sembrare. Terminato il liceo viene spinto dal padre ad iscriversi al concorso per entrare all’Accademia della Guardia di Finanza e, nonostante l’esito positivio, Francesco rinuncia. Si iscrive invece alla facoltà di Economia e commercio e dopo un anno si iscrive allo IED di Milano con la volontà di diventare Art Director.

L’inizio della carriera di Francesco Renga

Capisce però che il suo vero grande sogno è la musica così si immerge completamente nel lavoro e a 22 anni incide il suo primo disco, “Colori che esplodono”. Anche attraverso la partecipazione al Festival di Sanremo nella categoria “Giovani” i Timoria riescono a farsi conoscere e suonare su diversi palchi di tutta Europa. In seguito a diverse incomprensioni con il chitarrista del band, Renga decide di intraprendere una carriera da solista e così, dopo l’ultimo album insieme nel 1998, li abbandona.

Nel 2000 debutta quindi con l’uscita del suo primo album da solista dal titolo “Francesco Renga” ed è subito un successo. Viene chiamato a partecipare al Festival di Sanremo l’anno successivo ottenendo il Premio della Critica con “Raccontami…”. A soli due anni dal primo disco ne esce un secondo e contemporaneamente torna sul palco dell’Ariston questa volta nella categoria Big. Tra i suoi più grandi successi però non si può dimenticare “Angelo” presentato al Festival durante la sua partecipazione nel 2005.

Francesco Renga tra successi e vita privata

Numerosi i successi nel corso del decennio successivo tra cui diverse collaborazioni e nuove partecipazioni al più grande concorso nazionale. Nel 2014 pubblica il secondo singolo del suo sesto album dal titolo “Il mio giorno più bello nel mondo” che ottiene il disco di platino. L’anno successivo inizia inoltre a lavorare come giudice di Amici insieme a Loredana Bertè e Sabrina Ferilli. Il ruolo di giurato si ripete anche nel programma televisivo “All Together Now – La musica è cambiata” insieme ai colleghi J-Ax, Anna Tatangelo e Rita Pavone.

Per quanto riguarda la sua vita privata è invece impossibile non sapere che è stato insieme per moltissimi anni ad Ambra Angiolini. Lui e l’attrice hanno anche messo al mondo due figli, Jolanda e Lorenzo. Prima che il loro amore si spegnesse nel 2015, Francesco le ha anche dedicato la canzone “Stai con me”.