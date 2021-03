Il cinema italiano è pieno di eccellenze e tra queste spicca sicuramente Francesco De Vito. Durante la sua carriera, lo abbiamo visto prendere parte ai film e alle serie tv più disparate e, soprattutto, vantare apparizioni di stampo internazionale. Celebre la sua importante partecipazione in “La passione di Cristo” dell’attore e regista Mel Gibson e ne “La strana coppia” con il duo comico composto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Nella carriera di Francesco De Vito sono presenti anche il teatro e la televisione. L’attore ha anche partecipato al docufilm su “Amanda Knox” e a “Le indagini di Lolita Lobosco”, che prende vita dai romanzi della scrittrice Gabriella Genisi. Tra carriera e qualche curiosità, ecco cosa sappiamo su questo eclettico attore.

Chi è Francesco De Vito

Francesco De Vito nasce il 10 agosto del 1970, sotto il segno del Leone ed è originario di Taranto, in Puglia.

Della sua infanzia e della sua vita privata non si sa molto. È invece possibile sapere qualcosa in più per quanti riguarda le scuole frequentate. Dopo il diploma tecnico-commerciale, infatti, Francesco De Vito si laurea in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Bologna, per poi intraprendere una serie di studi nel campo della recitazione.

Sempre ne “La Dotta” , tra il 1996 e il 1997, De Vito frequenta la scuola di teatro al Teatro Navile, sotto la guida dell’attore e regista Nino Campisi.

Non si stanca mai di imparare e la sua passione per l’arte della recitazione lo porta ad approfondire il mestiere prendendo parte anche a diversi stage tra il 1996 e il 2010, tutti tenuti da registi e attori di spicco nel mondo del cinema e del teatro.

Debutto e carriera di Francesco De Vito

La sua carriera di attore inizia a teatro nel 1996. In quell’anno prende parte allo spettacolo de “La Bisbetica Domata” di Shakespeare, per la regia di Guido Ferrarini, con la compagnia teatrale bolognese TeatroAperto. Il suo debutto al cinema invece avviene nel 1999 con “Questo è il mio giardino”, diretto da Giovanni Maderna. Ma a consacrarlo alla fama è Mel Gibson, quando lo sceglie per l’interpretazione dell’Apostolo Pietro ne “La passione di Cristo”, insieme ad altri due nomi italiani illustri. Ovvero, Claudia Gerini e Monica Bellucci.

Nel corso della sua carriera, Francesco De Vito, ha dimostrato di sapersi adattare magistralmente a qualsiasi ruolo. Da quelli più marginali e leggeri, a quelli più di spicco e drammatici. Lo dimostra la sua partecipazione a “La strana coppia”, sitcom in cui interpreta una guardia giurata. Nel 2010 invece, cambia totalmente genere, prendendo parte al film su Amanda Knox, che racconta una tra le indagini per omicidio più controverse in Italia e per la quale interpreta un ispettore. Nove anni dopo lo vediamo nella serie tv tedesca “Heirs of the Night” per cui interpreta il Conte Claudio Nosferas. Mentre nel 2021 è un professore nel cast de “Le indagini di Lolita Lobosco”.

Curiosità

Francesco De Vito è famoso tanto in Italia quanto all’estero, sono moltissime infatti le pellicole straniere a cui ha preso parte. L’attore è anche uno dei membri del “The Actor’s Center” di Roma. Si tratta di un’associazione no profit che forma i professionisti del mondo della recitazione, diretta da Michael Margotta, attore americano che vanta tra le sue prime apparizioni quella in “Drive, He said”. Pellicola del 1971 nota per essere il debutto di di Jack Nicholson alla regia.