Che vogliate passare una serata sul divano e approfittare dei vostri abbonamenti alle piattaforme di streaming o che vogliate passare, finalmente, una serata al cinema, ecco quali sono i film che non dovete assolutamente perdervi, da guardare da soli oppure, perché no, anche in compagnia.

Film da vedere assolutamente: le proposte di Netflix

Netflix ha aggiornato il suo già vasto catalogo per il mese di novembre 2021. Troviamo per esempio The Guilty, film del 2021 per la regia di Antoine Fuqua, remake di un film danese del 2018. La storia è quella di un poliziotto temporaneamente sospeso (interpretato da Jake Gyllenhaal), incaricato di rispondere alle chiamate del servizio di emergenza del 911 tra cui quella di una donna che dice di essere stata rapita.

Se ve lo siete persi al cinema è arrivato il momento di recuperarlo! C’era una volta a…Hollywood è l’ultima fatica cinematografica in ordine di tempo di Quentin Tarantino, uscita nel 2019.

Il celebre regista ha voluto raccontare a suo modo il mondo del cinema degli anni ’60 coinvolgendo anche la cronaca nera di cui protagonista indiscusso di quel periodo era Charles Manson. Il cast è stellare: troviamo infatti Brad Pitt, Leonardo Di Caprio e Margot Robbie.

Per il filone italiano c’è Martin Eden, un film del 2019 diretto da Pietro Marcello. Il racconto è liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Jack London, ma a differenza del libro che vede la storia ambientata in California, il regista sceglie come sfondo la Campania, precisamente Napoli. Martin Eden, a cui presta il volto Luca Marinelli, è un giovane marinaio che si innamora di una giovane di famiglia benestante. Per conquistarla decide di istruirsi e cercare di diventare uno scrittore affermato.

Film da vedere assolutamente: le proposte di Prime

Anche Amazon Prime Video ha aggiornato il suo catalogo e, anche in questo caso, c’è un titolo che se ve lo siete persi al cinema vi consigliamo di recuperare. Si tratta di Madre! un film del 2017 diretto da Darren Aronofsky che racconta la drammatica storia di un famoso scrittore (interpretato da Javier Bardem), che insieme alla moglie (Jennifer Lawrence), vive in una grande villa isolata. I due iniziano a ricevere strane visite e più si va avanti nel film più l’atmosfera inizia a farsi surreale se non addirittura delirante.

Da non perdere anche Bastardi a mano armata, film italo-brasiliano del 2021 per la regia di Gabriele Albanesi. La pellicola prende ispirazione dai thriller all’italiana anni ’70 e racconta di un uomo che insieme a moglie e figlia viene preso in ostaggio nella propria casa. Nel cast attori del calibro di Fortunato Cerlino, Marco Bocci e Peppino Mazzotta.

Ancora una volta un film ispirato ad una storia vera con L’amico del cuore (2019), diretto da Gabriela Cowperthwaite. Nella pellicola si affronta il tema della malattia e della conseguente morte in modo crudo e diretto, ma pone lo sguardo anche sull’importanza dell’amicizia, in momenti come questo. Nel cast troviamo Jason Segel, celebre per il ruolo di Marshall Eriksen in How I Met Your Mother, Dakota Johnson diventata famosa con Cinquanta sfumature di grigio e Casey Affleck.

Film da vedere assolutamente al cinema

Se invece non vedete l’ora di tornare al cinema o se volete sostenere uno di settori che più ha risentito della pandemia da Coronavirus, vi consigliamo alcuni dei titoli del momento, come Eternals (2021), diretto da Chloé Zhao e legato agli eventi accaduti in Avengers: Endgame. L’universo è infatti sempre quello della Marvel, ma ad essere protagonisti questa volta sono gli Eterni, obbligati ad uscire dall’ombra per combattere un nemico antico: i Devianti. Menzione d’onore alla bellissima Angelina Jolie, nel ruolo di Thena.

Al cinema anche l’ultima interpretazione del compianto Gigi Proietti con Io sono Babbo Natale, film del 2021 diretto da Edoardo Falcone. Nel film vediamo Marco Giallini nei panni di un ex detenuto che conduce un’esistenza ormai disperata la cui unica prospettiva per il futuro è quella di continuare a rubare per sopravvivere. Durante uno dei suoi furti entra nella casa di Nicola (interpretato proprio da Gigi Proietti), un adorabile signore che non possiede nulla di valore, ma che potrebbe dare al ladro una cosa ben più importante: qualcosa in cui credere.

Un film che sta riscuotendo successo nelle sale è anche Freaks Out, film del 2021 diretto da Gabriele Mainetti e ambientato nella Roma del 1943, periodo in cui quattro amici lavorano in un circo gestito da Israel (interpretato da Giorgio Tirabassi), che ad un certo punto scompare. Senza il loro capo a guidarli, i ragazzi si sentono abbandonati e si impegnano per cercare una via di fuga dalla città occupata dai nazisti, in un’epoca in cui il diverso era non solo emarginato ma anche perseguitato. Nel cast anche Claudio Santamaria e Pietro Castellitto.