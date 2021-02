Protagonista del piccolo schermo per la sua partecipazione alla serie “Le indagini di Lolita Lobosco” a fianco di attori come Luisa Ranieri e il noto attore di fiction Ninni Bruschetta, Filippo Scicchitano torna in tv. Scopriamo la storia dell’attore romano e del suo percorso lavorativo.

Chi è Filippo Scicchitano

Filippo Scicchitano (Roma, 13 ottobre 1993) è un attore italiano. Cresce da padre calabrese e madre romana nella capitale italiana alla ricerca della sua strada. Si avvicina infatti al mondo dell’avvocatura e del calcio, due mondi molto lontani che non sembrano essere adatti al giovane.

Un giorno, mentre accompagna per caso un suo amico ad un provino, incontra il regista Francesco Bruni e scopre di avere un talento. Ottiene così nel 2011 il primo ruolo nel film italiano “Scialla!”, premiato per altro con un David di Donatello e un Nastro d’argento.

I primi progetti lavorativi

Il ruolo nella pellicola gli permette di raggiungere una discreta notorietà e viene selezionato per girare alcuni spot per la Tim a fianco di Bianca Balti e Neri Marcorè.

Non si allontana però dal mondo cinematografico e riprende presto a girare, infatti nel 2012 prende parte a “Un giorno speciale”, presentato in concorso alla Mostra Internazionale del cinema di Venezia. L’interpretazione gli permette di vincere il Premio Guglielmo Biraghi come miglior rivelazione.

A cavallo tra cinema e televisione

L’anno successivo viene scelto per girare il film “Bianca come il latte, Rossa come il sangue” trasposizione cinematografica del noto romanzo di Alessandro D’Avenia. Nel 2014 recita poi a fianco di Kasia Smutniak e Francesco Arca nel film “Allacciate le cinture” e di Luca Marinelli nella pellicola “Il mondo fino in fondo”.

Oltre ai progetti che lo hanno visto impegnato al cinema, Filippo prende parte ad alcuni progetti del piccolo schermo. Entra a far parte nel 2015 del cast di “Sotto copertura” a fianco di Guido Caprino, Claudio Gioè e Bianca Guaccero. Inoltre fa parte del cast di “Le indagini di Lolita Lobosco”, la serie di produzione Rai del 2021.