Filippo Nardi ha fatto parlare di sè per il suo carattere particolare, emerso soprattutto durante i reality show. Scopriamo la sua storia dai primi anni di carriera al ritorno dopo numerosi anni nella musica.

Chi è Filippo Nardi

Filippo Nardi, all’anagrafe Filippo Neri Flaccomio Nardi Dei, è un personaggio televisivo inglese, nato a Londra il 30 maggio 1969.

Dopo numerose ricerche e la smentita ufficiale dall’Annuario della Nobiltà Italiana si è scoperto che egli non appartiene alla nobile famiglia toscana dei Nardi-Dei, bensì della famiglia Flaccominio Nardi Dei.

Si è fatto conoscere al pubblico per aver partecipato alla seconda edizione del “Grande Fratello”. Filippo ha fatto parlare di sè per aver resistito solo tredici giorni viste le regole, a parer suo, troppo rigide da rispettare. Il giovane infatti non sopportava la mancanza di sigarette e per questo si è dimostrato aggressivo nei confronti della produzione e dei compagni.

Trova pace solo una volta ricevuta la sua dose di nicotina giornaliera, ma non basta per farlo rimanere nella casa più spiata d’Italia.

I primi anni di carriera di Filippo Nardi

Dopo l’esperienza al GF prende parte alla trasmissione “Chiambretti c’è” di Piero Chiambretti facendo nuovamente parlare di sè. Questa volta per aver violato un contratto di esclusività che prevedeva che non potesse partecipare a più spettacoli televisivi contemporaneamente.

Nel 2002 entra a far parte della redazione de “Le Iene” e due anni dopo conduce l’anteprima del Festivalbar.

Qui intervista numerosi cantanti pronti ad esibirsi ottenendo grande successo. Nel frattempo presegue l’impegno con “Le Iene”, conduce “Miss Muretto” e lavora come DJ in diverse discoteche italiane. Dal 2005 al 2008 conduce con Camila Raznovich il programma di MTV “Loveline” e prende parte al docu-reality “Switch Trip” con Carolina Di Domenico e Francesco Mandelli. Filippo partecipa infine al talent show “Il ballo delle debuttanti” condotto da Rita dalla Chiesa.

Filippo Nardi e il ritorno in TV

Nel corso dei primi anni 2000 si dedica di più alla musica lavorando come disc jockey e produttore discografico. Suona infatti nelle discoteche più importanti d’Europa e pubblica alcune produzioni proprie. Torna in televisione nel 2011 con il programma “Squisito!” insieme a Carmelita Caruana.

L’anno successivo torna a collaborare con Camila Raznovich per il programma “Mamma mia che settimana”, in onda su LA7d per poi riallontanarsi nuovamente e tornare nel 2018 come concorrente de “L’isola dei famosi”. Due anni dopo partecipa alla quinta edizione del Grande Fratello VIP venendo squalificato per aver pronunciato frasi sessiste nei confronti di Maria Teresa Ruta.