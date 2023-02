Chiara Ferragni e Fedez potrebbero non essersi recati in uno studio legale come si è fatto credere nelle scorse ore.

Dopo giorni d’assenza sui social Chiara Ferragni e Fedez sono stati avvistati all’ingresso di un palazzo di Milano dove sarebbe stato presente uno studio legale. Sulla vicenda sono emerse nuove indiscrezioni.

Chiara Ferragni e Fedez: la verità sullo studio legale

Da giorni si vocifera che Chiara Ferragni siano in crisi e la coppia ancora non ha rotto il silenzio in merito alla vicenda. Nelle ultime ore sono circolate anche indiscrezioni in merito a uno studio legale in cui i due si sarebbero recati al fine di avviare le loro pratiche di separazione, ma Vanity Fair ha fatto chiarezza sulla vicenda specificando che, nel palazzo in questione, sarebbero presenti un centro di cura psichiatrica e psicologica; un gruppo di medici associati, oltre agli inquilini privati.

Insomma, non è detto che i due si siano recati in uno studio legale come fatto credere da molti sui social e al momento sulla questione si attendono nuove conferme.

L’ira di Chiara Ferragni

Secondo indiscrezioni Chiara Ferragni se la sarebbe presa col marito perché a Sanremo avrebbe fatto di tutto per attirare l’attenzione su di sé, mettendo in cattiva luce il suo debutto televisivo. A seguito della vicenda – i due avrebbero iniziato a litigare nel backstage – la coppia si è chiusa nel più totale silenzio e finora nessuno dei due ha proferito parola sulle indiscrezioni che da giorni riempono le pagine del web.

I fan sono in trepidante attesa di saperne di più sul conto dei loro beniamini e sperano che la crisi sia solo passeggera.