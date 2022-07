Fedez e Chiara Ferragni stanno per avere un terzo figlio? O, più in generale, hanno intenzione di farlo? La risposta a questa domanda è arrivata proprio poche ore fa da parte del diretto interessato Federico Lucia, che con una lunga diretta streaming sul suo profilo Instagram ha voluto fare chiarezza sulla questione una volta e per tutte.

Terzo figlio per i Ferragnez? Cosa ha detto Fedez

Il rapper di Comunisti col rolex, che in queste ore si trova in Puglia con la moglie per partecipare a Battiti Live, ha spiegato che per il momento no, non c’è alcuna intenzione di allargare la famiglia. La risposta è stata chiara e decisa e non lascia spazi a dubbi di sorta: almeno per il momento, dunque, i due coniugi vogliono godersi il loro nido familiare composto dai due piccoli Leone e Vittoria e dalla cagnolina “Maty“.

Fedez rivela i nomi dei suoi prossimi figli

Che i Ferragnez non abbiano in programma di diventare nuovamente genitori nel breve termine non significa che non faranno mai un terzo figlio. Anzi!

Fedez si è comunque dimostrato aperto a questa possibilità e ha anche rivelato quali sono i nomi che darebbe ai pargoli in arrivo: se fosse femmina, Fedez ha rivelato che il suo sogno sarebbe di chiamarla “NIrvana“; se invece fosse un maschietto lo vorrebbe chiamare Mark, Travis oppure Thomas.

Queste le dichiarazioni di Federico Lucia, anche se in realtà non sappiamo se stesse in realtà scherzando o se dicesse sul serio.

Fedez rivela di aver fatto pace con Salmo

Nella diretta, l’artista ha anche confermato ai follower di aver fatto pace con Salmo dopo gli innumerevoli scontri social dei mesi scorsi. Dopo essersi visti a cena i due sono tornati a sentirsi e Salmo, a quanto pare, ha invitato Fedez al suo imminente concerto a San Siro.