La separazione tra Fedez e Chiara Ferragni è ufficiale. Ripercorriamo insieme, all’interno di questo articolo, tutte le tappe che hanno portato alla fine del matrimonio dei Ferragnez.

Fedez e Chiara Ferragni: la separazione è ufficiale

Poco più di un anno fa sembrava quasi impossibile che la storia tra il rapper Fedez e l’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni potesse finire. Tra post, storie e la serie tv “The Ferragnez”, tutto faceva pensare a un amore nel complesso solido. Ma si sa, nella vita tutto può cambiare in poco tempo, compresi i sentimenti. Oggi siamo qui ad annunciare l’ufficialità della separazione tra Fedez e Chiara. Il Tribunale di Milano ha infatti pronunciato la separazione tra i due. I giudici hanno anche confermato le decisioni concordate dai coniugi con il ricordo depositato lo scorso mese di novembre. A quanto pare nei prossimi sei mesi sarà pronunciato anche il divorzio. E’ così quindi che si chiude la storia d’amore dei Ferragnez.

Fedez e Chiara Ferragni: la storia d’amore

Era il 2016 quando Chiara Ferragni e Fedez hanno ufficializzato la loro storia d’amore e, solamente un anno più tardi, il rapper, sul palco dell’Arena di Verona, ha chiesto all’influencer di sposarlo. Sempre nel 2017 la coppia ha annunciato di aspettare il primo figlio, Leone, che nascerà il 19 marzo del 1918. A settembre dello stesso anno, a Noto, Chiara e Fedez diventano marito e moglie e, nel 2021, arriva la seconda figlia, Vittoria. Tutto sembra andare a gonfie vele per la coppia social più famosa, ma dal Festival di Sanremo 2023 la loro relazione ha cominciato a scricchiolare. Ripercorriamo ora tutte le tappe che hanno portato alla fine del matrimonio dei Ferragnez.

Fedez e Chiara Ferragni: tutte le tappe che hanno portato alla separazione

Come abbiamo appena visto, la separazione tra Fedez e Chiara Ferragni è ufficiale e, a quanto pare, presto arriverà anche il divorzio. I due ex coniugi hanno trovato l’accordo, che mira soprattutto al benessere dei loro due figli. Ma, come si è arrivati alla separazione? Ecco tutte le tappe: