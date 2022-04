Dopo l’operazione subita all’addome per via di un tumore neuroendocrino del pancreas, Fedez sta lentamente tornando alla normalità e lui e sua moglie Chiara Ferragni si sono concessi una cena in un ristorante di Milano.

Chiara Ferragni e Fedez: la cena a Milano

Dopo alcuni giorni trascorsi all’insegna della famiglia e dei figli, Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di concedersi una cena al ristorante giapponese Yokohama di Milano. Insieme alla coppia era presente anche il rapper e amico Dargen D’Amico, con cui oggi Fedez si vede spesso. Lui e Chiara Ferragni si sono ritratti con l’artista mentre si godevano serenamente la cena insieme e Fedez è parso molto grato di poter finalmente tornare alla normalità dopo la paura vissuta nei giorni scorsi.

Fedez: il tumore

Nei giorni scorsi Fedez ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e sulla ripresa dopo l’intervento subito all’addome per il tumore neuroendocrino al pancreas. “Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas”, ha dichiarato, e ancora: “Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo (…) Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso) (…) A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli.

Ci vorrà un po’”.

Il rapper ha ricevuto la solidarietà di molti personaggi del mondo dello spettacolo e ha dichiarato di non vedere l’ora di poter tornare a casa dai suoi figli, Leone e Vittoria.