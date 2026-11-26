Via libera della FDA a giredestrant, una pillola giornaliera che cambia le regole per il trattamento adiuvante del tumore al seno positivo agli estrogeni.

Un’importante novità arriva dagli Stati Uniti nel campo dell’oncologia mammaria. Il 23 novembre 2026, la FDA ha approvato giredestrant, commercializzato con il nome Wilserdly, sviluppato da Genentech (società del gruppo Roche). Si tratta della prima nuova terapia ormonale approvata per il tumore della mammella in fase precoce in più di vent’anni, un traguardo che introduce un’alternativa concreta ai trattamenti standard attuali.

Per chi è indicato il nuovo farmaco

L’approvazione riguarda l’uso adiuvante, ovvero dopo l’intervento chirurgico, in pazienti adulti affetti da carcinoma mammario in stadio I, II o III che sia positivo ai recettori degli estrogeni (ER+) e negativo alla proteina HER2 (HER2-). Questa specifica sottocategoria rappresenta circa il 70 percento dei casi di tumore al seno. Il farmaco è destinato a quei pazienti che presentano un rischio intermedio o elevato di recidiva. È importante notare che le donne in premenopausa devono assumere giredestrant insieme a un medicinale soppressore ormonale.

Come agisce e i risultati dello studio lidERA

A differenza delle terapie convenzionali, giredestrant non si limita a bloccare i recettori degli estrogeni, ma ne promuove anche la degradazione, eliminando fisicamente il “interruttore” che permette alle cellule tumorali di crescere usando gli estrogeni come carburante. L’efficacia è stata dimostrata dallo studio clinico randomizzato di fase III lidERA Breast Cancer, che ha coinvolto 4.170 adulti in tutto il mondo.

I dati hanno mostrato una riduzione del 30 percento del rischio di recidiva invasiva o morte rispetto alla terapia endocrina standard. Dopo tre anni di follow-up, il 92,4 percento dei pazienti trattati con giredestrant era vivo e libero da malattia invasiva, contro l’89,6 percento del gruppo di controllo. In termini pratici, questo significa che su ogni 1.000 pazienti trattati, circa 28 persone in più rimangono libere dalla malattia rispetto a chi segue le cure tradizionali.

Prevenire le metastasi a distanza

Uno degli aspetti cruciali emersi dalla ricerca è la minore probabilità che il cancro ritorni in organi distanti come ossa, fegato e polmoni. Questo dato assume un peso specifico notevole nella gestione clinica. Come sottolineato dal professor Aditya Bardia, M.D., della David Geffen School of Medicine di UCLA che ha guidato lo studio, una volta che il tumore al seno si diffonde in queste sedi, diventa “generally no longer curable.” La prevenzione di queste metastasi a distanza rappresenta quindi un obiettivo primario per migliorare la prognosi a lungo termine.

Tollerabilità ed effetti collaterali

Giredestrant viene somministrato come una pillola da assumere una volta al giorno. Tra gli effetti collaterali più comuni segnalati vi sono dolori muscolari e articolari, vampate di calore, affaticamento, mal di testa, nausea, vertigini, intorpidimento o formicolii alle mani e ai piedi, oltre a un rallentamento della frequenza cardiaca. Il farmaco non deve essere assunto durante la gravidanza.

Nonostante questi effetti, la tollerabilità sembra superiore rispetto alle terapie standard: solo il 5,3 percento dei pazienti ha interrotto il trattamento per motivi legati agli effetti avversi, contro l’8,2 percento del gruppo di controllo. Un dato rilevante considerando che la terapia adiuvante può durare diversi anni.

Oltre all’approvazione monoterapica, il 16 novembre la FDA aveva già autorizzato giredestrant in combinazione con everolimus per alcuni tumori mammari avanzati con mutazione ESR1. Per i pazienti che stanno completando le cure per il tumore al seno in fase iniziale, potrebbe essere utile discutere con il proprio oncologo se questa nuova opzione terapeutica possa integrarsi nel piano di cura personale, valutando rischi e benefici specifici del proprio caso clinico.