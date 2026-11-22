Esercizi di forza funzionale: squat, step-up e farmer’s carry

Allenare la forza serve anche a portare la spesa, sollevare una valigia o alzarsi da una sedia. Ecco quali movimenti scegliere.

Allenare la forza non serve soltanto a sollevare pesi in palestra. Aiuta a svolgere le faccende di ogni giorno, dal trasportare borse della spesa e spostare mobili fino a sistemare un bagaglio nella cappelliera di un aereo.

Con l’età, spiega il personal trainer Andy Carr, responsabile del fitness per Snap Fitness UK, si perde gradualmente massa muscolare, forza e densità ossea, con una riduzione di circa il 3-8% per decennio dopo i 30 anni. L’allenamento di forza regolare può rallentare questo processo. Non servono esercizi complicati: basta scegliere movimenti semplici e funzionali, che riproducono le azioni della vita quotidiana.

Gli esercizi consigliati da Andy Carr

Carr sostiene che non serva passare ore con i pesi per ottenere risultati. «It’s not necessary to spend hours lifting weights to build strength that makes a difference», afferma. Anche due o tre sessioni settimanali possono aiutare, soprattutto se si lavorano esercizi composti, che coinvolgono più gruppi muscolari contemporaneamente.

Il primo esercizio è lo squat, che rafforza cosce, glutei e core. «These are the muscles you use when getting up from a chair, lifting something off the floor or crouching down to do some gardening», dice Carr. Il movimento si esegue con i piedi appena più larghi dei fianchi, due manubri sulle spalle e la schiena dritta, abbassando il bacino come per sedersi su una sedia.

Lo step-up allena la gamba e l’equilibrio insieme. Si appoggia un piede su una pedana di media altezza e ci si solleva spingendo con il tallone. Secondo Carr è utile per salire le scale, camminare in salita o salire sul marciapiede.

Farmer’s carry e stacco da terra

Il farmer’s carry consiste nel camminare con un peso per mano, con passi lenti e controllati. «They work your grip, shoulders and core, helping you carry things more comfortably and with better stability», spiega Carr, che aggiunge: «Grip strength can decline with age, so it’s a really useful exercise to include in your routine». L’esercizio va portato avanti per un minuto.

Lo stacco (deadlift) coinvolge glutei, tendini del ginocchio e schiena, gli stessi muscoli che servono per sollevare un cesto del bucato, una valigia o un sacco di compost. Carr lo definisce «a great way to build strength for everyday lifting».

Rematore con elastico e altri movimenti

Il rematore con elastico rafforza la parte alta della schiena e le braccia. Carr sottolinea che aiuta anche la postura, soprattutto per chi passa molto tempo seduto alla scrivania. «Using a resistance band makes it easy to adjust the difficulty as you get stronger», osserva.

Il push-up inclinato lavora petto, spalle, braccia e core, e si adatta al livello di ciascuno. Il woodchop, infine, allena il core e la rotazione del busto, utile per girarsi per prendere qualcosa dal sedile posteriore dell’auto o per lavorare in giardino.