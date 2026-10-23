Una settimana di fashion imperdibile, tra esposizioni a Grand Palais, premi per designer emergenti e nuovi store internazionali.

Il panorama fashion europeo ha vissuto una settimana intensa, costellata di mostre di alto profilo, premi che hanno lanciato nuovi talenti e aperture di flagship store su due continenti. I grandi nomi della moda hanno sfruttato eventi culturali per ampliare la loro narrazione visiva, dimostrando come l’arte contemporanea e il retail possano dialogare in spazi tradizionalmente riservati alle collezioni.

Tra le iniziative più rilevanti, spicca la mostra di Louis Vuitton al Grand Palais durante Art Basel Paris, dove le celebri borse Artycapucines sono presentate al fianco delle opere degli artisti che le hanno reinterpretate. La collaborazione include nomi come Takashi Murakami, Yayoi Kusama e Keith Haring, offrendo al pubblico un’esperienza inedita in cui il prodotto di lusso si fonde con la poetica della street art.

Mostre e collaborazioni artistiche: Louis Vuitton, Etro e Martin Parr

Alla mostra di Louis Vuitton, le Artycapucines non sono più semplici accessori, ma diventano tele su cui gli artisti dipingono la loro firma. Oltre alle opere di Murakami e Kusama, la collezione dedicata a Keith Haring presenta una valigia vintage degli anni Trenta decorata con le sue iconiche figure danzanti, creando un ponte tra la moda del passato e la cultura pop contemporanea.

Nel frattempo, Etro celebra i 30 anni del suo flagship di New York con una retrospettiva intitolata “Etrospective NY: 96-26”. L’allestimento, ospitato nello storico edificio di Madison Avenue, mostra abiti iconici, look da red carpet e pezzi su misura disponibili su ordinazione, sottolineando la capacità del marchio di coniugare heritage e personalizzazione.

Martin Parr a Saint-Laurent: autoritratti kitsch

La boutique Saint-Laurent di Parigi ospita “Autoportrait”, una mostra curata da Anthony Vaccarello che riporta in scena la serie di autoritratti kitsch del fotografo britannico Martin Parr. Dalle cabine fotografiche alle postazioni amatoriali, i ritratti giocano con gli stereotipi dei souvenir turistici, offrendo una lettura ironica della memoria visiva globale.

Premi e talenti emergenti: il Festival di Hyères e il sostegno di Chanel

Il 41° Festival di Hyères, celebrato nella Villa Noailles in Costa Azzurra, ha assegnato il premio moda a Yui Chen e il riconoscimento per gli accessori a Sassa Ann van Wyk. La manifestazione, nota per aver lanciato designer come Viktor & Rolf, è considerata una vetrina cruciale per le nuove voci della moda internazionale.

Dieter Vlasich Obermann ha conquistato il premio le19M Métiers d’art, grazie alla sua collaborazione con Maison Michel, storica maison di cappelli. Oltre al riconoscimento, Chanel ha finanziato ciascun vincitore con un importo destinato a realizzare un progetto presso gli atelier artigiani di le19M; le creazioni saranno esposte fino al 28 febbraio 2027 nella stessa villa, offrendo al pubblico uno sguardo sul risultato di questa sinergia tra creatività e artigianato.

Nuove aperture internazionali: Alo a Berlino e Hong Kong

Alo, il brand californiano noto per la sua linea yoga-wellness, ha inaugurato due flagship “Sanctuary” in soli due giorni. Il primo, di 550 m², è situato nella Münzstraße di Berlino, davanti a un pubblico entusiasta di celebrità come Peggy Gou e Toni Garrn. Il secondo, un negozio di due piani al K11 Musea di Hong Kong, ha visto la partecipazione di Jisoo delle Blackpink e le modelle Ming Xi e Stella Maxwell.

Entrambi i punti vendita propongono un calendario di attività aperte a tutti: a Berlino, lezioni di pilates, yoga, corsa e meditazione, inclusa una sessione a lume di candela al Tempodrom; a Hong Kong, sound healing, consulenze di medicina tradizionale cinese e workshop di yoga, trasformando il retail in un vero centro di benessere.

Altri highlights di moda della settimana

Nel frattempo, Dsquared2 ha lanciato la “Roxy Bag”, una borsa dallo stile western con pelle vissuta e fibbie oversize, mentre Bea Bongiasca ha presentato la collezione 4EVERFLOWER, gioielli scultorei ispirati ai fiori. Wolford e Woolmark hanno collaborato per una linea di bodywear in lana Merino, dimostrando che il lusso può diventare una seconda pelle. Infine, GANNI e lululemon hanno unito le forze per una capsule di activewear che fonde geometrie anni ‘80 e tecnicità sportiva, mentre Haider Ackermann ha reinventato la collezione Snow Goose di Canada Goose con nuovi volumi e texture.

Questa panoramica dimostra come la moda contemporanea si muova su più fronti: dalla sperimentazione artistica alle iniziative pratiche di benessere, passando per premi che alimentano la crescita dei giovani creativi. Il risultato è una settimana ricca di spunti, innovazione e opportunità per chi segue da vicino l’evoluzione del fashion internazionale.