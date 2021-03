Sguardo dolce e talento straordinario, ecco qui di seguito chi è la bella e brava attrice britannica Emerald Fennell, uno dei volti della serie tv più amata di sempre, The Crown.

Chi è Emerald Fennell: vita e carriera

Classe 1985, Emerald Fennell all’anagrafe Emerald Lilly Fennell nasce a Londra il 1 ottobre, più precisamente nel borgo di Hammersmith.

Fin da bambina, scopre di avere una passione per il mondo della recitazione e del teatro. Studia e frequenta il Marlborough College e Oxford e compare infatti in alcune rappresentazioni teatrali studentesche. Qui viene notata da Lindy Kings, una talent-scout che all’epoca ha anche rappresentato la bella attrice Keira Knightley.

Ma Emerald inizia a recitare per davvero solo nel 2006, esordendo sul piccolo schermo con le serie tv Trial & Retribution e New Tricks – Nuove tracce per vecchie volpi.

Ma è nel 2010 che comincia ad arrivare il vero successo con la mini serie tv Any Human Heart. Debutta poi, sempre nello stesso anno, al cinema con il film Mr Nice per la regia di Bernard Rose. Prosegue sul grande schermo con Albert Nobbs per la regia di Rodrigo Garcia del 2011, Anna Karenina per la regia di Joe Wright del 2012. E ancora, Pan – Viaggio sull’isola che non c’è per la regia di Joe Wright e The Danish Girl per la regia di Tom Hooper, che risalgono al 2015.

Nel frattempo, torna in televisione e in particolare, nel 2013, la troviamo in diversi film e serie tv. A partire da Chickens (che per l’esattezza va dal 2011 al 2013), Blandings, The Lady Vanishes per la regia di Diarmuid Lawrence. Per proseguire con Molly Cooper – Omicidio sul fronte (Murder on the Home Front) per la regia di Geoffrey Sax e L’amore e la vita – Call the Midwife, una serie tv all’interno della quale recita dal 2013 fino al 2017.

Dal 2016 al 2019

Nel 2016 la troviamo invece nella serie televisiva Driffers e nel 2017 nell’amatissima Victoria. Nel 2018, torna al cinema nel film Vita e Virginia per la regia di Chanya Button. Per il 2019 e 2020 la vediamo infine nella celebre serie tv The Crown (disponibile su Netflix) dove interpreta i panni di Camilla Parker-Bowles.

Dal 2019 ad oggi

Se negli anni appena raccontati ha avuto un grandissimo successo, ancora non abbiamo parlato degli ultimi due dove si è cimentata anche in panni diversi da quelli dell’attrice. La vediamo infatti diventare sceneggiatrice per la serie tv Killing Eve del 2019 e per il film Una donna promettente (Promising Young Woman) del 2020. E anche regista per lo stesso film appena citato e produttrice per entrambi.

Riconoscimenti

Negli ultimi anni, oltre a dimostrare la sua natura poliedrica, da attrice a regista e produttrice, riceve diversi riconoscimenti. In particolare, nel 2019 ottiene al Premio Emmy la:

candidatura alla miglior serie drammatica per Killing Eve

candidatura alla miglior sceneggiatura in una serie drammatica per Killing Eve.

Nel 2020, riceve al Los Angeles Film Critics Association Award la miglior sceneggiatura per Una donna promettente. Mentre al Chicago Film Critics Association Award il Premio Milos Stehlik al miglior regista rivelazione per Una donna promettente. E poi la candidatura alla miglior sceneggiatura originale sempre per lo stesso film.

Infine, nel 2021, ottiene ai Golden Globe la:

candidatura alla miglior regia per Una donna promettente

candidatura al miglior film drammatico per Una donna promettente

candidatura alla miglior sceneggiatura originale per Una donna promettente.

Mentre agli Oscar la: