Un red carpet da sogno

La Fiera di Siviglia, uno degli eventi più attesi del calendario sociale spagnolo, ha visto sfilare una delle coppie più affascinanti del momento: Emanuele Filiberto di Savoia e la sua nuova compagna, Adriana Abascal. I due, che hanno recentemente ufficializzato la loro relazione, si sono presentati mano nella mano, emanando un’aura di eleganza e complicità. La manifestazione, che si svolge dal 6 all’11 maggio, attira turisti e celebrità da tutto il mondo, rendendola il palcoscenico perfetto per i due innamorati.

Un evento esclusivo

La Fiera di Siviglia non è solo un momento di festa, ma un vero e proprio ritrovo dell’alta società. Aristocratici, imprenditori e artisti si danno appuntamento per celebrare la cultura andalusa, gustando piatti tipici e godendo di musica dal vivo. Emanuele e Adriana non hanno voluto mancare a questo evento imperdibile, dove la moda e il glamour sono protagonisti indiscussi. La scelta dell’abito da parte di Adriana, un elegante vestito in pizzo nero trasparente, ha catturato l’attenzione dei fotografi, mentre Emanuele ha optato per un look classico con cravatta a righe bianche.

Un amore che si fa notare

Nonostante i riflettori puntati su di loro, la coppia ha mantenuto un certo riserbo riguardo alla loro relazione. Tuttavia, le immagini parlano chiaro: la sintonia tra Emanuele e Adriana è palpabile. La ex modella e imprenditrice, che ha conquistato il cuore del principe, ha dichiarato semplicemente: “Stiamo molto bene”, lasciando intendere che la loro storia d’amore è in pieno svolgimento. La presenza di entrambi alla Fiera di Siviglia non è solo un segno del loro affetto, ma anche un modo per affermare il loro status all’interno della società.