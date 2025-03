Ema Stokholma: la forza di essere single e felice

La nuova vita di Ema Stokholma

Ema Stokholma, nota deejay e conduttrice radiofonica, ha recentemente rivelato di essere felice e soddisfatta della sua vita da single. Dopo relazioni complesse e tumultuose, Ema ha deciso di prendersi del tempo per sé stessa, riscoprendo il valore della propria indipendenza. In un’intervista a Verissimo, ha condiviso i suoi pensieri sull’amore e su come affronta la sua vita quotidiana senza un partner al suo fianco.

Un amore che ha segnato

La relazione con Angelo Madonia, conosciuto durante la trasmissione Ballando con le Stelle, è stata intensa ma breve. Ema ha descritto la difficoltà di chiudere un capitolo così significativo della sua vita, sottolineando come l’accoglienza di un partner comporti anche l’accettazione del suo passato. “È difficile riprendersi quello spazio”, ha dichiarato, lasciando intendere che la fine della loro storia non è stata semplice. La conduttrice ha anche accennato a mancanze di rispetto che hanno caratterizzato la loro relazione, evidenziando l’importanza di una comunicazione aperta e sincera.

Riscoprire se stessa

Oggi, Ema si sente più forte e consapevole. Ha affermato di non essere alla ricerca di un nuovo amore, ma se dovesse arrivare, desidera che sia qualcuno in grado di accettarla per quella che è, senza tentare di cambiarla. “Basta con la possessività e l’assenza di fiducia”, ha dichiarato, sottolineando la necessità di relazioni basate sul rispetto reciproco. La sua esperienza le ha insegnato che è fondamentale essere in pace con se stessi prima di poter condividere la propria vita con qualcun altro.

Il supporto della famiglia e degli amici

Nonostante le difficoltà, Ema ha trovato conforto nella sua famiglia e nei suoi amici. Ha parlato del legame speciale con suo fratello e dell’importanza di avere un nucleo affettivo solido. La conduttrice ha ricevuto un messaggio toccante da Andrea Delogu, che ha elogiato la sua forza e il suo spirito combattivo. “Ogni piccolo successo, te lo sei sudato”, ha detto Andrea, evidenziando il percorso di crescita personale di Ema e la sua resilienza di fronte alle avversità.