Ema Stokholma: chi è, vita privata, carriera e curiosità

Quello di Ema Stokholma è un nome che nel 2017, con la sesta edizione di Pechino Express, è sicuramente saltato agli occhi di tutti. La giovane DJ ha infatti partecipato al reality show di Rai 2 in coppia con Valentina Pegorer, arrivando a vincere la gara e conquistando un buona fetta di pubblico.

Ma la carriera dalla giovane artista è ben più poliedrica e varia.

Ema Stokholma: la carriera della DJ, dalla tv al mondo dell’arte

Il suo esordio infatti è stato prima di tutto nel mondo della moda, in qualità di indossatrice per marchi importanti come Fendi, Valentino, Versace e Dolce&Gabbana. Si è poi fatta conoscere nel mondo della musica nostrano e internazionale in qualità di DJ molto apprezzata. Il suo avvicinamento allo spettacolo e alla tv risale invece al 2013 quando debutta alla conduzione dell’aftershow degli MTV Italian Awards.

Un bel traguardo che le apre le porte del mondo televisivo: partecipa infatti successivamente ai programmi Jump!, Aggratis! e Stasera mi tutto, tutto prima di arrivare alla gara condotta da Costantino della Gherardesca.

Da sempre amante della musica, è sempre stata dietro al consolle, almeno fino al 2021, quando si è tuffata nella nuova sfida del canto, pubblicando il suo primo singolo “Ménage à trois”. Ma una delle sue grandi passioni – divenuta poi cardine della sua carriera – è la radio: dal 2015 è infatti speaker radiofonica per diversi programmi di Rai Radio 2.

La prima esperienza in tal senso è quella con Gino Castaldo per Back2Back. Il percorso in radio l’ha portata anche a condurre la diretta radiofonica dell’emittente per il Festival di Sanremo nel 2018. La conduzione si è rivelata un successo grazie alla simpatia di Ema Stokholma, che nell’edizione del 2021 del festival è stata inviata a Sanremo insieme ad Andrea Delogu, sua grande amica, sempre per la trasmissione radio.

Nel mondo della radio ha conquistato un successo dopo l’altro, arrivando anche ad essere laa voce dell’Eurovision Song Contest del 2021 e del 2022. Tra le sue ultime esperienza c’è infine il programma Happy Family, andato in onda nel corso di questa estate su Rai Due Rai Radio Due, che l’ha vista al fianco dei Gemelli di Guidonia.

Ema Stokholma: il suo passato difficile

Ema Stokholma è nata il 9 dicembre del 1983 sotto il segno del sagittario. Il nome che tutti conosciamo è in realtà uno pseudonimo: alla anagrafe il suo nome è Morwenn Moguerou. Infatti Ema è nata a Romans-sur-Isère, in Francia e più specificatamente in Provenza.

Tuttavia la sua infanzia non è stata affatto idialliaca, come lei stessa ha raccontato nel suo libro autobiografico uscito nel 2020 con il titolo “Per il mio bene”. Dalle pagine del testo emerge una difficile e dolorosa storia di maltrattamenti familiari: Ema, così come suo fratello maggiore Gwendal, hanno subito violenze fisiche e psicologiche da parte della madre, dalla quale la DJ è scappata a soli 15 anni. Ha raggiunto la casa del padre in Italia, salvo abbandonare anche questa dimora dopo pochi mesi. Non stupisce, considerato che il padre l’ha abbandonata in tenera età.

“Solo botte, umiliazioni e inviti al suicidio”: queste le crude parole con cui Ema Stokholma ha riassunto la sua vita con la madre. Un’esperienza di certo traumatizzante, che l’ha spinta fin da giovanissima a costruirsi una vita da sola tra Milano, Bologna e Londra, non certo senza periodi bui e difficili. Ma ne è emersa, più forte che mai, e ora ha una vita felice e di successo: è apprezzatissima dai suoi numerosi fan e sembra finalmente – e meritatamente – aver voltato pagina.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, sappiamo che ha avuto una relazione autentica ma difficile con il rapper Gemitaiz, ma l rapporto è ormai finito da tempo. Al momento, come da sue dichiarazioni, Ema Stokholma è single.