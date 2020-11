Elisa Visari è un’attrice e modella italiana. Classe 2001, ha attirato l’attenzione della cronaca rosa per una presunta relazione con il calciatore Nicolò Zaniolo. Bellissima e con un corpo da urlo, vanta anche un ampio seguito sui social. Cosa sappiamo sul suo conto?

Elisa Visari: chi è?

Classe 2001, Elisa Visari nasce a Roma. In merito alla sua biografia non abbiamo molte informazioni, ma sappiamo che è un’attrice e modella che vive e lavora nella Capitale. Oltre all’italiano, parla fluentemente anche l’inglese e lo spagnolo. Una delle sue passioni più grandi è la danza: dalla moderna alla classica, passando per la contemporanea, latino americana, pop e hip-hop. Elisa è anche una grande sportiva. Ama lo sci, il nuoto, il pattinaggio e l’equitazione.

Nei panni di attrice, la Visari ha interpretato il personaggio di Rebecca nell’amatissima fiction televisiva Don Matteo. Dopo questi ingaggio, si sono aperte le porte del cinema. Elisa ha preso parte a cast di pellicole degne di nota, come: A casa tutti bene e Gli anni più belli di Gabriele Muccino e Non sono un assassino di Andrea Zaccariello con protagonista Riccardo Scamarcio. Nel 2019 ha vinto l’Explosive Talent Award, premio consegnato a coloro che si impongono tra le grandi promesse del cinema italiano.

Visualizza questo post su Instagram ευτυχία Un post condiviso da Elisa Visari (@elisavisari) in data: 20 Lug 2020 alle ore 8:56 PDT

Elisa Visari: la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Elisa ha attirato l’attenzione della cronaca rosa per un presunto flirt con il calciatore Nicolò Zaniolo. I due sono stati paparazzati nel febbraio del 2020 e il ragazzo ha anche condiviso una Instagram Stories che lo ritraeva con l’attrice e modella.

Nonostante questo ‘annuncio’ social, né la Visari e né tantomeno Nicolò hanno mai confermato il gossip.

Nel mese di ottobre del 2020, Elisa è stata accostata ad Andrea Damante. Anche in questo caso, nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni in merito.

Il profilo Instagram della 19enne è molto curato ed è seguito da 117 mila follower. Nella sua bacheca virtuale compaiono per lo più scatti di lavoro e non ci sono immagini ambigue che facciano pensare ad un principe azzurro.