Giacomo Raspadori, campione d’Europa nell’estate 2021, è impegnato con una giovane e bellissima ragazza. Si tratta di Elisa Graziani: scopriamo chi è la fidanzata del calciatore italiano.

Chi è Elisa Graziani

Classe 2002, Elisa Graziani nasce a Bologna il 22 aprile.

Della sua vita privata e professionale sappiamo ben poco, tuttavia, possiamo dire che ha appena affrontato la maturità e dal suo profilo social intuiamo che ama leggere. Infatti compaiono spesso foto in cui ha sempre un libro a portata di mano, pronto per essere sfogliato che sia in casa o in spiaggia.

Relazione con Giacomo Raspadori

Com’è nato il grande amore tra i due emiliani? Il giovanissimo attaccante e la ragazza si sono incontrati per la prima volta sulle spiagge di Riccione durante una partita di beach volley.

Da allora non si sono più lasciati, nemmeno dopo il trasferimento a Sassuolo di lui. Nonostante la loro giovane età (Elisa ha solo 19 anni), la loro storia va avanti ormai da diversi anni.

Nonostante sia Elisa che Giacomo siano molto riservati, dai loro profili social si può capire quanto il loro legame sia forte e come Elisa sia la spinta professionale di Giacomo a far bene in campo. Infatti, sull’account Instagram di Elisa non mancano mai le dediche ed il sostegno che la ragazza fa al suo fidanzato.

Proprio il giorno in cui si sono sapute le convocazioni per gli Europei 2020, Elisa ha pubblicato una foto con tutti i convocati con scritto “Che tu possa realizzare ogni tuo sogno, senza mai porti dei limiti”.

Curiosità: i tatuaggi

Sempre grazie al suo profilo Instagram, possiamo vedere che Elisa Graziani ha due tatuaggi. Il primo è dietro la schiena, ed è una scritta che dice: “solo chi sogna impara a volare”, presumibilmente è una dedica al fidanzato, Giacomo Raspadori, quando è stato scelto per giocare nel Sassuolo, infatti nel post che accompagna la sua foto con il nuoto tatuaggio c’è scritto solo Sassuolo, un chiaro riferimento al futuro del giocatore.

Il secondo tatuaggio, invece, è più recente e più piccolo. Il tatuaggio raffigura due farfalle unite da una “R”, anche in questo caso è una dedica speciale a Raspadori.

