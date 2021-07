Dopo una grande e meritata vittoria con gli Azzurri a Euro 2020, Federico Bernardeschi si è sposato oggi 13 luglio, ma chi è la moglie Veronica Ciardi?

Chi è Veronica Ciardi

Nata a Roma nel 1985, Veronica Ciardi ha lavorato come modella, attrice e showgirl.

Comincia proprio con i concorsi di bellezza, partecipando nel 2002 a Miss Italia, dove viene notata per la sua bellezza. Il vero successo arriva dopo, sale alla ribalta fra le mura della casa del Grande Fratello 10, nel 2009. Protagonista di quell’edizione, fa parlare molto di sé anche per i suoi flirt con gli altri concorrenti. Forte del successo ottenuto grazie al reality di Canale 5, Veronica sbarca nel mondo televisivo e dello spettacolo, partecipando a programmi quali Pomeriggio 5, Ciao Darwin, Fenomenal.

Negli anni successivi, però, ha scelto di ritirarsi progressivamente dal piccolo schermo per dedicarsi a tempo pieno al settore della moda.

Molto riservata sulla sua vita privata, ha sorpreso la rivelazione sul suo profilo Instagram in cui ha raccontato il dolore per la perdita di suo padre, avvenuta nel 2020. Hanno avuto per molto tempo un rapporto altalenante, ma negli ultimi anni le cose erano migliorate e così la showgirl ha voluto dedicargli delle parole affettuose d’addio.

La storia d’amore con Bernardeschi

Anche se Veronica è sempre attenta ad evitare il gossip sulla sfera personale, la sua storia d’amore più importante non poteva passare in sordina. Il calciatore juventino e l’ex gieffina si sono conosciuti in vacanza a Formentera nel 2016 grazie ad alcuni amici comuni, e per loro è subito stato un vero colpo di fulmine. Tuttavia, nel 2017 la coppia attraversa una crisi e si separa. Ma la separazione non è destinata a durare a lungo e la crisi li rafforza perché, a distanza di qualche mese, tornano insieme. Da allora sono sempre uniti e innamorati, e nel 2019 nasce la loro figlia Deva, che ha ormai due anni. Un nome importante e ricco di significato, proprio per mamma Veronica, come spiegato in un intervista dallo stesso Bernardeschi:

Mia figlia si chiama Deva, perché è un nome che ha voluto molto mia moglie. Lei è molto legata alla luna da quando era bambina e Deva è un nome hindi, che significa “dea della luna”. Quando mia moglie me lo ha detto la prima volta ho subito detto sì.

Il matrimonio

Dopo 5 anni di fidanzamento arriva anche il coronamento ufficiale del loro amore: Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi si sposano il 13 luglio 2021, a 48 ore dalla vittoria agli Europei della nazionale italiana. Il matrimonio è celebrato nel Duomo di Carrara, luogo d’origine dello sposo. Una doppia festa, perché proprio nel giorno in cui convolano a nozze Veronica Ciardi compie 36 anni.