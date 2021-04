Elio è uno dei concorrenti del nuovo comedy show disponibile su Prime Video da aprile 2021, LOL: chi ride è fuori, condotto da Fedez e Mara Maionchi, insieme ad altri comici come Lillo Petrolo, Angelo Pintus, Frank Matano, Ciro Priello e Caterina Guzzanti.

Vediamo qui di seguito chi è Elio.

Chi è Elio: vita e carriera

Classe 1961, Elio all’anagrafe Stefano Belisari nasce a Milano il 30 luglio da genitori di origini marchigiane e abruzzesi. Riguardo alla sua infanzia e alla sua vita privata, non si sa molto, solo che si diploma al Liceo Scientifico Einstein e nello stesso periodo alla scuola civica di musica Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Consegue poi una laurea in Ingegneria elettronica presso il Politecnico di Milano.

Nel 2009 si sposa e dalla moglie ha due figli gemelli, Dante e Ulisse.

Esordisce sulla scena musicale fondando il gruppo Elio e Le Storie Tese nel 1980 con il quale, oltre ad esibirsi in concerti, recita al cinema in film come Rocco e le storie tese del 1997 per la regia di Rocco Siffredi, Natale a casa Deejay del 2004, Ritmo sbilenco – Un filmino su Elio e Le Storie Tese del 2016.

Ma non solo, partecipa anche a programmi televisivi come Mai dire Gol dal 1992 al 1996, DopoFestival 2008, Parla con me dal 2009 al 2011, The Show Must Go Off del 2012.

Invece per quanto riguarda la sua carriera da solista, lo troviamo in programmi televisivi come Crozza Italia del 2006, come giurato a X factor dal 2011 al 2013 e poi nel 2015 e a Strafactor dal 2016 al 2018 e come concorrente a LOL: chi ride è fuori nel 2021.

Dalla radio al teatro

Ma Elio non lavora solo come cantante e come ospite/commentatore in diversi programmi televisivi. Lo troviamo anche protagonista di alcuni programmi radiofonici e attore in diversi spettacoli teatrali come La famiglia Addams, Il Grigio, L’Opera da tre soldi e altre storie. Ma non è finita qui: è anche compositore e soprattutto negli ultimi anni, è interprete di partiture scritte per lui da compositori classici come Luca Lombardi.