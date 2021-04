Tra i suoi film più noti si ricordano “Il professore matto”, “Il dottor Dolittle”, “Il principe cerca moglie” e “Una poltrona per due”. Ecco la storia di Eddie Murphy, il grande attore comico.

Chi è Eddie Murphy

Eddie Murphy, soprannome di Edward Regan Murphy (New York, 3 aprile 1961) è un attore comico statunitense.

Cresce con la madre Lillian visto chili padre li abbandona quando Eddie ha solo tre anni. Fin da giovane mostra la sua passione per la comicità e la recitazione così a 19 anni fa la prima apparizione in tv.

Viene invitato nel noto show televisivo “Saturday Night Live” della NBC e qui lascia alcuni ricordi bellissimi fino alla stagione del 1984. Capisce che la comicità è il suo genere e così si dirige in questa direzione per gli anni successivi.

La carriera cinematografica

Prende parte infatti a serie come Beverly Hills Cop con cui per altro riceve la nomination ai Golden Globe come migliore attore. Si dimostra inoltre molto versatile riuscendo a farsi apprezzare come doppiatore come nel caso di “Shrek” dove presta la voce a Ciuchino e in “Mulan” dove doppia Mushu.

Inoltre la sua grande capacità interpretativa si vede nella scelta di fargli avere più di un ruolo all’interno dei suoi stessi film. Questa tecnica si presenta ne “Il professore matto” e in “La famiglia del professore matto” che continua la storia. Nel 2011 poi è protagonista insieme a Ben Stiller del film “Tower Heist – Colpo ad alto livello” per poi allontanarsi qualche anno dal cinema e tornare nel 2019 con “Dolemite Is My Name”.

Vita privata tra relazioni e figli

Della vita privata di Eddie Murphy non si sa moltissimo se non che ha un fratello, anche lui attore, morto per leucemia nel 2017. A livello amoroso ha avuto due storie entrambe finite in gravidanze che lo hanno portato quindi a diventare papà di Eric e Christian. Ha avuto inoltre una relazione con Whitney Houston per poi stabilirsi nel 1988.

Si sposa infatti con la modella Nicole Mitchell con cui ha avuto cinque figli e che ha cresciuto insieme a lei fino al 2005, anno in cui la moglie chiede il divorzio. Subito dopo la separazione frequenta la cantante Melanie Brown dalla quale nasce Angel, una figlia che ha Murphy all’inizio non voleva riconoscere. Nel 2008 poi sposa Tracey Edmonds durante una cerimonia privata a Bora Bora ma ottiene subito la separazione visto che il matrimonio non era riconosciuto in USA. Nel 2012 si fidanza infine con Paige Butcher da cui nasce la nona e il decimo figlio dell’attore.