Settembre 2021 ha visto l’uscita del noto film Dune: Part One, diretto da Denis Cilleneuve. Il film in questione altro non è che la prima parte dell’adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto da Frank Herbert, primo capitolo del ciclo di Dune già trasformato in film nel 1984 da David Lynch e in miniserie tv come Dune – Il destino dell’universo negli anni e I figli di Dune negli anni 2000.

Il film del 2021, comunque, ha riscosso un enorme successo sia ai botteghini, sia per quanto riguarda i premi vinti: ai premi Oscar 2022 è stato infatti il film più premiato, con ben sette statuette vinte.

Data questa importante premessa, la domanda che sorge spontanea è: il sequel si farà? E i fan più accaniti potranno tirare un grosso respiro di sollievo perché sì, Dune: Part two sarà presto nei cinema!

Dune 2: le prime anticipazioni e la trama del film

A confermare ufficialmente la realizzazione del sequel di Dune è stato lo stesso protagonista del film Timothée Chalamet con un post su Instagram pubblicato verso fine ottobre.

In realtà che ci fosse un sequel era quasi “scontato”, considerando che il titolo del primo film allude esso stesso a un continuo; in più, il regista Denis Villenueve, ha dichiarato che mai avrebbe realizzato l’adattamento dei romanzi di Herbert attraverso un solo film, quindi l’idea di proseguire c’è sempre stata.

Se ben vi ricordate Dune: Part One racconta di un futuro molto lontano dell’umanità, dove a Leto Atreides – il duca – viene offerta l’importante gestione del pianeta di Arrakis, comunemente noto con il nome Dune. Tale pianeta è conosciuto soprattutto per la spezia, una droga in grado di allungare la vita, di donare capacità mentali sovraumane e di rendere possibili i viaggi nello spazio (azione che tutti, nell’universo, vorrebbero potere compiere).

Il film si basa dunque sulla spedizione che il duca Leto Atreides decide di compiere per estrarre la spezia e per la quale chiamerà al suo fianco il figlio ed erede Paul, interpretato dal volto ormai super noto di Timothée Chalamet.

Il sequel di Dune, Dune: Part Two, pare riprenderà dal finale della prima parte, seguendo anche la storia del romanzo di Frank Herbert.

Quello che è certo è che il protagonista del sequel sarà ancora una volta Paul Atreides e sarà accompagnato in una nuova straordinaria avventura dalla Fremen Chani, probabile altra protagonista del continuo del film (interpretata da Zendaya).

Attualmente non si hanno particolari notizie sull’esatta trama di Dune: Part Two; bisognerà attendere un altro po’.

Quando uscirà Dune 2

Attualmente è complicato affermare con certezza quando Dune 2 uscirà in Italia. Tuttavia, Warner Bros ha dichiarato e confermato che il sequel di Dune: Part One uscirà negli Stati Uniti il 20 ottobre 2023.

Passeranno precisamente quasi due anni dal debutto della prima pellicola, avvenuta il 22 ottobre 2021.

Il cast e qualche new entry in Dune 2

Dune: Part One ha contato volti molto noti del cinema e lo stesso varrà anche per il sequel, che vedrà l’introduzione di qualche nuovo personaggio.

Tra i principali attori che hanno preso parte al primo capitolo del film ricordiamo: Timothée Chalamet (Paul Atreides), Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Zendaya (Chani), Jason Momoa (Duncan Idaho), Stellan Skarsgard (Vladimir Harkonnen), Oscar Isaac (Leto Atreides) e Javier Bardem (Stilgar).

Tra i nuovi personaggi che popoleranno Dune: Part Two ci sarà Christopher Walken, che interpreterà l’imperatore Shaddam IV, Austin Butler sarà Feyd-Rautha, uno dei villani del romanzo.

Una new entry d’eccezione? Léa Seydoux. L’attrice, infatti, pare interpreterà Lady Margot, un personaggio legato all’ordine Bene Gesserit, la sorellanza che già nel primo film viene più volte citata.