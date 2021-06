Dalla carriera di dentista pediatrica a quella di scrittrice di grande successo: chi è Donatella Di Pietrantonio.

Donatella Di Pietrantonio chi è

Donatella Di Pietrantonio è una scrittrice abruzzese, una delle voci più originali dell’immenso panorama letterario italiano.

Sicuramente, uno dei suoi punti di forza, oltre al talento nella scrittura, è quello di avere contemporaneamente un altro lavoro, che le permette di restare costantemente con i piedi per terra.

Nata ad Arsita, in provincia di Teramo, nel 1962, la Di Pietrantonio è infatti anche una dentista pediatrica.

Nel 1986 si trasferisce a L’Aquila, capoluogo abruzzese, dove si laurea in Odontoiatria e poco dopo si sposta, per esercitare la professione, in provincia di Pescara, dove tuttora risiede.

La sua carriera nel mondo dei libri inizia nel 2011 e da quel momento in poi le si aprono molte molte porte importanti, che le hanno permesso di pubblicare i suoi scritti con Einaudi e ottenere numerosi riconoscimenti.

Donatella Di Pietrantonio chi è: pubblicazioni

Il primo libro della scrittrice Di Pietrantonio s’intitola Mia madre è un fiume, uscito nel 2011. Nello stesso anno pubblica anche un racconto per la rivista Granta Italia di Rizzoli, Lo sfregio.

Due anni dopo esce il secondo romanzo, Bella mia. Ispirato al terremoto de L’Aquila del 2009, parla del lutto, della perdita, ma soprattutto della rinascita e della ritrovata fiducia nella vita. Con questo romanzo, l’autrice è candidata al Premio Strega e vince, nel 2014, il Premio Brancati. Inoltre, Einaudi decide di ristampare il volume nel 2018.

Il grande salto, per Donatella Di Pietrantonio, avviene nel 2017, quando, con l’importante casa editrice Einaudi, pubblica L’Arminuta. Il romanzo, il cui titolo è una parola dialettale che vuol dire la ritornata, racconta le vicende di un’adolescente che viene rimandata dalla famiglia d’origine dopo l’infanzia trascora in un’altra famiglia, che credeva essere la sua. Il libro ha vinto il Premio Alassio Centrolibri- un autore per l’Europa, il Premio Napoli e il Premio Campiello. Nel 2019, è stato tratto uno spettacolo teatrale realizzato e prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo.

Nel 2020. infine, pubblica la sua ultima creazione, Borgo Sud, con cui si piazza nella cinquina dei finalisti del Premio Strega 2021.

Donatella Di Pietrantonio chi è: Premio Strega 2021

Con Borgo Sud, Donatella Di Pietrantonio è nella rosa dei cinque finalisti del Premio Strega 2021.

Per l’occasione, hanno espresso il proprio voto online 600 tra persone singole e voti collettivi, su 600 aventi diritto. Oltre ai 400 Amici della domenica, infatti, si aggiungono 240 voti espressi da studiosi e traduttori italiani e stranieri scelti da 30 istitui italiani di cultura all’estero, 20 voti di lettori forti scelti da librerie indipendenti e voti collettivi dati da scuole, università e gruppi di lettura.

I cinque finalisti del Premio Strega 2021 sono quindi: Emanuele Trevi con Due Vite (256 voti), Edith Bruck con Pane Perduto (221 voti), Donatella Di Pietrantonio con Borgo Sud (220 voti), Giulia Caminito con L’acqua del lago non è mai dolce (215 voti), Andrea Bajani con Il libro delle case (203 voti).

