In onda nella prima serata di giovedì 14 aprile 2022 su Rai 1 il terzo appuntamento con la longeva serie di Don Matteo, arrivata ormai alla sua 13esima edizione, quella che segna un cambio generazionale molto importante, con il passaggio del testimone tra Terence Hill, che lascia il ruolo che ha mantenuto per ben 22 anni e Raoul Bova, che tra qualche episodio ne diventerà il nuovo protagonista.

Siete curiosi di scoprire cosa succederà nella puntata di stasera? Nell’attesa ecco alcune anticipazioni che siamo riusciti a trovare per voi.

Don Matteo 13: tutte le anticipazioni della terza puntata

La puntata in onda questa sera si intitola Il sacrificio della regina e inizia con l’attesa della finale di un torneo di scacchi che si sta tenendo a Spoleto. La campionessa su cui è concentrata tutta l’attenzione dei presenti è Olga Valon e ci si chiede se la giovane ragazza riuscirà a vincere la partita.

Olga però non si presenta, anzi scompare proprio, senza lasciare alcuna traccia. Qualcuno le ha fatto forse del male? A cercare di scoprirlo saranno Don Matteo insieme alla capitana Anna Olivieri (interpretata da Maria Chiara Giannetta), al maresciallo Cecchini (interpretato da Nino Frassica) e al pm Marco Nardi (interpretato dall’attore e comico Maurizio Lastrico).

La notizia della sparizione di Olga sconvolge Natalina, che con la ragazza aveva un legame molto stretto e profondo.

La donna infatti l’aveva prima adottata a distanza per poi riuscire a farla venire a vivere in Italia. Non è l’unico mistero della puntata però, perché Federico si trova davanti ad un segreto riemerso dal passato di Greta. Marco invece, dal canto suo, capisce di essere ancora innamorato di Anna e Valentina e Cecchini decidono di aiutarlo nel conquistarla, ma i due hanno idee totalmente diverse su come fare.

Proprio come la serie ci ha abituati quindi, le trame che coinvolgono tutti i protagonisti andranno ad intrecciarsi, in un continuo susseguirsi di amore e mistero.

In attesa di Raoul Bova, Don Massimo per la serie

Come già sappiamo dalla quinta puntata di questa nuova stagione Raoul Bova farà il suo ingresso nella serie nei panni di Don Massimo. L’attore, raccontando il suo personaggio in un’intervista a Ciak Generation, ha spiegato: “Don Massimo è un prete francescano che vive tra la gente. È un contestatore, un ricercatore. Uno che si mette ogni giorno in discussione con se stesso perché alla ricerca della sua spiritualità”.

A differenza di Don Matteo, forte nella sua fede, Don Massimo è un uomo e soprattutto è un religioso, di fatto, ancora in divenire. Per scoprire qualcosa di più del suo percorso e delle domande interriori che lo attanagliano quindi, non ci resta che proseguire con la visione della serie.

Dove vedere Don Matteo

Come abbiamo detto all’inizio dell’articolo, per vedere la serie in diretta vi basta sintonizzarvi il giovedì sera, sul primo canale della Rai intorno alle 21.25. Se invece preferite gustarvi la serie in streaming potete cercare le puntate sulla piattaforma di RaiPlay disponibile gratuitamente previa registrazione con la vostra e-mail.