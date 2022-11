Novità in vista per il talentuoso conduttore Stefano De Martino, che presto rivedremo in tv, grazie al successo ottenuto con STEP.

Il successo ottenuto dal conduttore Stefano De Martino e dall’ormai suo “Stasera tutto è possibile” è inarrestabile, ecco perchè la Rai ha in serbo grandi novità per il marito di Belen Rodriguez.

Il successo ottenuto da Stefano De Martino a “Stasera tutto è possibile”

L’ottava edizione di “Stasera tutto è possibile” si è conclusa da poco tempo, più precisamente il 31 ottobre 2022, eppure la Rai, visto il grande successo ottenuto da Stefano De Martino in termini di ascolti, è pronta a mettere in atto un vero e proprio colpo di scena, che certamente non dispiacerà affatto ai milioni di telespettatori che seguono il programma.

La novità che riguarda Stefano De Martino: ecco tutti i dettagli

Stefano De Martino alla conduzione di “Stasera tutto è possibile” è riuscito a collezionare ascolti record, che di fatto hanno convinto i vertici Rai a confermare il programma per un totale complessivo di sette nuove puntate, che andranno in onda con tutta probabilità nel mese di febbraio 2023.

I prossimi progetti lavorativi di Stefano De Martino

Tra i prossimi progetti lavorativi di Stefano De Martino ci sarà dunque “Stasera tutto è possibile”, ecco cosa ha dichiarato in una recente intervista rilasciata a Fanpage in merito al programma:

“È un programma che mi diverte tantissimo. Negli anni si è creata una comitiva, riusciamo ad andare al lavoro senza preparare troppe cose. È una trasmissione che non pretende di essere straordinaria, ma semplicemente si pone l’obiettivo di alleggerire. Di questi tempi è un lusso”.

Non solo STEP, Stefano De Martino è pronto a tornare in tv anche con il suo “Bar Stella” e prossimamente anche con la versione italiana di “That’s My Jam”.