Stefano De Martino è stato citato da Luciano Punzo al Grande Fratello Vip, davanti ad Antonino Spinalbese. I fan hanno immediatamente notato la reazione dell’ex compagno di Belen Rodriguez, padre della piccola Luna Marì.

De Martino citato davanti a Spinalbese: la reazione dell’ex di Belen

Stefano De Martino è stato citato all’interno della casa del Grande Fratello Vip. I gieffini stavano approfondendo la conoscenza dei sei nuovi concorrenti appena entrati, quando è uscito il nome del marito di Belen Rodriguez, che è stato menzionato davanti ad Antonino Spinalbese, ex compagno della showgirl e padre della piccola Luna Marì. La scena è stata ripresa dalle telecamere del GF Vip e i fan hanno subito notato la reazione del concorrente.

La reazione di Antonino Spinalbese

A nominare Stefano De Martino è stato Luciano Punzo, uno dei nuovi concorrenti, conosciuto per la sua partecipazione a Temptation Island. Il nuovo concorrente si è già fatto conoscere nella casa suscitando l’ilarità degli utenti del web che hanno notato la reazione di Antonino Spinalbese alle sue parole. Luciano stava parlando con Antonella Fiordelisi dei posti di Napoli dove i due sono cresciuti. “Dove è cresciuto pure Stefano De Martino” ha dichiarato improvvisamente Punzo, davanti ad Antonino Spinalbese.

Quest’ultimo è rimasto in silenzio, non ha voluto commentare, ma la sua espressione non è passata inosservata. “Antonino non ha detto nulla, ma è rimasto visibilmente pietrificato” hanno fatto notare gli utenti del web, a cui non sfugge nulla.